Nå er det dessverre slutt

Siden 2013 har jeg ganske så jevnlig benyttet meg av Helseekspressen. I begynnelsen visste jeg at et slikt tilbud eksisterte, men hadde ikke hatt behov for å selv bruke dette tilbudet. Da dette endret seg, fikk jeg erfare og kjenne på kroppen hvor viktig og betydningsfullt et slikt tilbud faktisk er. Jeg må innrømme jeg ble litt overrasket. Hvorfor?

Brukere av Helseekspressen er alle ulike, med dertil ulik helse. Det som er fellesnevneren er at vi har avtale med et behandlingssted som er lokalisert et stykke unna hjemplassen. Noen av oss trenger mer hjelp enn andre igjen, noen har alvorlig sykdom, andre er i en utredningsfase, hvor kanskje usikkerhet og bekymring er gjeldende.

Det å komme på Helseekspressen fordi man skal på en avtale på et behandlingssted, er etter min mening god helse i seg selv. Der møter man blide, trivelige ansatte, fra sjåfør til vert. Man blir tatt vare på gjennom hele reisen fram til behandlingsstedet. Dette igjen gir en trygghet som er uvurderlig når man skal videre til kanskje ubehagelige undersøkelser eller vanskelige samtaler.

Den positive og trivelige stemninga på bussen forgreiner seg utover hele dagen, og er med på å bedre livskvalitet, og er livsbejaende. Tenk på den verdiskapinga da! Ja, jeg drister meg å bruke et ord som mange automatisk vil forbinde med rene kroner. Jeg tenker dette er ei verdiskaping som går utover rene kroner og profitt.

Når jeg tar helseekspressen og opplever ivaretakelse, humor, medmenneskelighet og trygghet gjør det noe med meg. Noe som gjør den litt ubehagelige undersøkelsen, eller den vanskelige samtalen litt enklere. Som igjen gjør at de jeg er glade i hjemme, som venter på meg, får hjem et menneske som er litt lettere til sinns tross for sykdom og bekymring. Som gjør at de kan senke skuldrene litt. Som igjen gjør at de har det bedre både hjemme, på skolen og på jobb. Det øker tålsomheten for alt som måtte komme, og som øker kvaliteten på hverdagen. Er ikke det en verdiskaping, så vet ikke jeg!

Nå er det slutt. Fra 1.12.18 legges Helseekspressen i Røros/Holtålen ned. En prosess er over, forhandlinger og møter er gjennomført, og Helse Midt Ledelse har bestemt seg. Uten å høre med ansatte, brukergrupper eller hvordan tjenesten fungerer. Skinnprosess? Fristende å bruke det ordet, jeg må innrømme det! Jeg vil gjerne se det regnestykket der det kommer fram at det blir mer effektivt, billigere og tryggere å sende pasienter med taxi. Det er, og vil aldri bli, samfunnsøkonomisk nyttig å fjerne gode tjenester som virker. Verken for brukere eller ansatte. Det er bare å flytte utgiftsposten til et annet område.

Men det er klart at når det kun er økonomer som sitter i styrer, eller når ikke de som jobber innen bransjen blir spurt. Når de heller ikke får vite noe om sin egen jobbsituasjon mindre enn tre måneder før, ja, da kan det knapt nok kalles demokrati! Få en slutt på å utradere gode tjenester fra distriktene, (blant annet politireformen som Frøya-ordføreren skrev om i Adressa 25.10.18.). Det gagner absolutt ingen.

