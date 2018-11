Jeg gir Trondheim parkering en bot for urettmessig å ha satt meg i forlegenhet

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Åpent brev til Trondheim parkering med kopi til Adresseavisen.

12. oktober parkerte jeg i Trondheim sentrum og registrerte dette via ny P-app.

Jeg kom tilbake godt før utløpt parkeringstid, og ble derfor meget overrasket over å finne en gul lapp med gebyr 600 kroner på frontruten.

Ringte P-etaten

Ved å ta en telefon til Trondheim parkering, fikk jeg da opplyst at siste siffer i registreringsnummeret på bilen var feil innlagt i min app.

Konklusjonen var klar: Det var ingen tvil om at jeg hadde betalt for parkeringen. Det var ingen tvil om hvilken bil det var betalt for. Men jeg hadde registrert ett feil siffer og dermed hadde parkeringsvakten ikke funnet riktig bil.

Å klage på boten ville angivelig ikke ha noen hensikt.

P-vaktens feil

Når jeg så går inn i P-app for å korrigere min angivelige feilregistrering, finner jeg at det her ligger helt korrekt registreringsnummer på bilen.

Fakta var altså at parkeringsvakten hadde tastet feil siste siffer i registreringsnummeret.

Ved å ta en ny telefon til Trondheim parkering, bekreftes dette, og man kan storsinnet gi meg tillatelse til å se bort fra boten!

Likhet for loven?

Men det er altså sånn: Om jeg taster ett feil siffer, skal det koste meg 600,- kroner. Om en parkeringsvakt gjør samme feil, skal det ikke koste parkeringsetaten noe som helst. Hvilken likhet for loven er dette?

Jeg ilegger herved Trondheim parkering en bot på 600 kroner for urettmessig å ha satt meg i forlegenhet ved offentlig å måtte plukke ned en gul lapp fra bilruten, med videre bekymring, ergrelse og tidsbruk for å få korrigert det hele.

Trondheim parkering har min adresse med betalingsfrist 03.12.2018.

