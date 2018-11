Ble liggende i salttåka bak en «tivolibil» av blinkende lys

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Så er idiotien i gang igjen.

Jeg kom kjørende på tur hjem til Steinkjer fra Rørvik en kveld nå nylig, og passerte Grong ca. klokken 18.30.

Da ble jeg liggende bak en «tivolibil» av blinkende lys og spylende dyser i alle retninger, med det jeg antar var saltlake.

Lå midt i veien

For å få stoffet på begge kjørefelt, la han seg midt i veien.

Jeg signaliserte at jeg ville forbi, men da fikk jeg to kraftige lyskastere mitt i fleisen. Her var det bare å holde seg bak i salttåka.

Omsider kom jeg meg forbi - og foran var det tørr asfalt og pluss én grad. Hva er det dere driver med?

Alt er svart

Hvis dere som kjører disse lampebilene tror vi som ligger bak i saltdammen bak dere er takknemlige for innsatsen deres, så tar dere skammelig feil. Uten denne påføringen av saltlake er jo asfalten tørr, og man kan skimte vegen selv om man møter biler.

Det til tross for meget mangelfull oppmerking av både midtstriper og kantmarkeringer.

Etter saltingen er alt svart. I tillegg kommer at man bør ha med vann og rengjøringsmidler for rengjøring av lykteglass.

Da jeg omsider kom fram til Steinkjer, angjeldende fredagskveld, lurte jeg på om jeg hadde mistet lysene, men årsaken var selvfølgelig nedsølte lykteglass av saltsmørje.

Når skal dette svineriet ta slutt?

