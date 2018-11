Når organisasjonen vakler er det på tide å gjøre noe

Saken oppdateres.

Rosenborg er seriemester og skal spille cupfinale på tross av verdensrekord i skader. Selv om de nesten ikke har fått trent inn relasjoner og spillemønster på banen klarer spillerne og trenerne å få til dette. I en ikke problemfri sesong er også samholdet i spillergruppa fantastisk godt. De forlangte at hele troppen skulle være med til Kristiansand i tilfellet seriemesterskapet ble sikret. Hvis ikke klubben betalte for dem som ikke spilte eller satte på benken, så skulle spillerne spleise på billettene til resten av troppen. Bentner og Helland har stått veldig fram i å skape dette samholdet i spillergruppa. Det er godt å se denne sterke klubbånden blant spillerne i en så trøblete sesong.

LES OGSÅ: Koteng ser ut til å ha et problem

Forrige gang det var nedtur i RBK startet det i organisasjonen. Det ble ansatt mange i administrasjonen, og RBK ble et sted for dem som ville bli synlige i byen. Til slutt tok dette mer plass og penger enn spillerne. Nå holdes heldigvis dette på plass av en utmerket daglig leder, men noe av de samme mekanismene begynner å bli synlige. Organisasjonen er der for å støtte spillerne, men styreleder skaper splittelse der spillerne skaper samhold. Etter 2–1 seieren over Start i semifinalen uttaler han: RBK spilte som et femtedivisjonslag i første omgang.

Der spillerne skjønner at de må holde sammen i en vanskelig tid, opptrer styrelederen splittende, han som har som rolle å støtte spillerne. Er det vanskeligere for han enn spillerne å takle dette? Spillerne har også reagert på denne uttalelsen. Denne dårlig rolleforståelsen går igjen i mange ting styreleder har gjort.

LES OGSÅ: Søderlund fyrer løs mot RBK-leder

Før Kåre og Erik ble sagt opp, var det flere og flere bilder av styreleder, daglig leder og trener enn av spillerne i avisa. De smilte og virket som en stor familie. Forholdet mellom styreleder og trener kan være godt, men må også ha en formell karakter. Styret skal tilse at klubben ledes og trenes godt. Dette krever selvsagt litt avstand fra styreleder til trener. Når da trenerteamet blir oppsagt skjer dette på en uformell måte. Trener får en SMS om å stikke innom styreleders kontor, og blir oppsagt når han kommer der. Assistenttrener blir også oppsagt, men han blir ikke kalt inn. Dette har nå ført til rettssak mot klubben. Har det vært formalisert gjennom et ekstraordinært styremøte hvor trenerteamet har blitt innkalt, og reglene har blitt fulgt hadde en rettssak vært unngått.

LES OGSÅ: Vi hadde besøk av Koteng og Milano-helten Heggem

Eksemplene er mange på denne dårlige rolleforståelsen fra styreleders side. Når riksavisene skriver om uro og konflikter i RBK kan alle sakene de referer til vises tilbake til styreleders dårlige rolleforståelse. En styreleder fungerer best hvis han er som en god fotballdommer, han leder godt men er lite synlig. Styreleder i RBK gjør det motsatte, han er svært synlig og impulsiv og skaper splittelse og rettssak. Han har gjort seg så synlig at Adresseavisen ikke lenger referer til styret, men Koteng og styret. Styreleders rolleforståelse skaper selvsagt mye uro i angst i organisasjonen; hva vil han foreta seg neste gang?

LES OGSÅ: Absolutt ingen fremgang å spore

Slik det har fremstått i den senere tid er verken spillergruppen eller trenerteamet problemet, men styreleders manglende rolleforståelse. RBK kan ikke bruke millioner på ny trener og fornyelse, og samtidig ha en styreleder som fungerer som en løs kanon på dekk. Hvis det ikke ordnes opp i organisasjonen vil problemene bare bli dratt med videre.

Hør våre kommentatorer snakke om: KrF, regjeringen, abortsaken, kronisk norsk og Queen

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten