Det blir ikke gratis parkering fordi det tar tid å endre skiltene? What? Nå tuller du

Saken oppdateres.

Kjære styreleder Knut Fagerbakke i Trondheim parkering.

Jeg leser med glede at det tirsdag 13. november ble i Trondheim kommunes formannskap vedtatt gratis parkering i kommunale parkeringshus etter klokken 16.00 i hele desember.

«Hurra!» roper jeg, og får lyst til å dele den gledelige nyheten på sosiale medier om at politikerne endelig har våknet og ingen nå har unnskyldning for ikke å komme til Midtby'n.

Kortvarig lykke

Men lykken blir kortvarig, for i dag – en uke senere – leser jeg i Adresseavisen at styreleder i Trondheim parkering, altså deg Knut Fagerbakke, konkluderer med at vedtaket er umulig å gjennomføre innenfor tidsfristen.

Skandale, tenker jeg og leser videre. Du mener det vil ta tid å endre skiltplaner og selve skiltingen, samt tilpasse den tekniske løsningen. What? Nå tuller du, det er helt sikkert greit å få det gjort, her ligger det noe annet bak.

Jeg leser videre og ser du forsøker å unnskylde det med at det vil få konsekvenser for kommunens parkeringspolitikk. Men er det ikke det vi forsøker å endre, blant annet med dette tiltaket?

Men så kommer det: Dere taper penger!

Flere taper penger

Parkeringshusene har tilnærmet 100 prosent belegg i desember.

Da, kjære Knut Fagerbakke, kan jeg fortelle deg at her er det ikke bare Trondheim parkering som taper penger, det gjør vi butikkdrivere også.

Etter innføring av miljøgate i Olav Tryggvasons gate og nærmest avstenging av adkomsten til sentrum, har både Midtbyens og våre besøkstall gått ned, og med dem omsetningen

På tide å våkne

Økes ikke tilkomsten og tilgjengeligheten med bil til Midtbyen, så har vi om få år ikke lenger et levende handelssentrum. Midtbygruppen, med en stor andel av Midtbyens butikkdrivere i ryggen, har gjennom årenes løp kommet med utallige forslag til økt besøk og omsetning i Midtbyen. Ett av tiltakene har alltid vært gratis parkering. Folk drar da ikke med to unger på buss og sykkel til byen for å handle.

Tenk hvilken enorm markedsverdi det ville hatt for handelsstanden i sentrum å kunne tilby gratis parkering permanent etter kl. 16.00.

Nå er det på tide å våkne, vi lever i 2018 og endringsprosesser koster. Spørsmålet er hvem som må ta regningen!

