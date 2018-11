Kjære deg som banna og kauka da jeg sykla nedover Byåsveien

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Kjære deg som banna og kauka «du må hoill dæ te høyre» da jeg sykla nedover Byåsveien på onsdag morgen.

Jeg rakk ikke å svare deg for du sykla så fort, før du vrengte sykkelen på skrå over veien på rødt ved Skansen.

Må jeg holde meg til høyre? Svaret er nei.

Du brøt loven

I forskriften om kjørende og gående trafikk står det at du skal holde så god avstand til fortauet eller veikanten at biler som vil forbi må foreta en ordentlig forbikjøring.

I §18, som er spesifikk for syklister, står det at «syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel».

Og siden du hadde sykkel og jeg hadde sykkel, betyr det at det var du som brøt loven da du kjørte forbi meg til høyre.

Usunt å stresse

Jeg prøvde å ta deg igjen for å fortelle deg dette, men det klarte jeg ikke, for du sykla så fort og uforsiktig.

Følte du at du hadde dårlig tid?

Kanskje du må passe på deg selv litt bedre. Du er myk trafikant, vet du. Og det er nok ikke sunt heller å være så stressa som du er.

Bruker hele kollektivfelt

Jeg mener kommunen har bedømt feil når de valgte to felt sørover fremfor sykkelfelt.

Hadde det vært toveis sykkelfelt på den sida av veien hvor du klikka på meg, ja da skulle jeg holdt til høyre.

Men inntil videre bruker jeg hele kollektivfelt. Cirka Kl. 7.45.

Dette til etterretning.

