Jeg velger å reise alene til Danmark for å bli gravid i stedet for å lure en mann

7. november så jeg Brennpunkt-programmet «En søsters kamp» på NRK1, om den tøffeste dama jeg har sett:

Mona Anita Espedal kjemper en kamp for sine 16 søsken, som vokste opp i et helvete. Hennes eneste minner fra barndommen er vold, tortur og frykt. Hun sliter med taleproblemer og nedsatt hørsel, da de stakk ting inn i øret hennes.

Historiens kjerne er at samfunnet svikter. Dette foregår i Stavanger. Første gang Mona fortalte om hvordan det var hjemme var i barnehagen, naboer og så til skolen. Likevel tok det sju år og mange bekymringsmeldinger før barnevernet grep inn. Foreldrene til Mona Anita skulle totalt få 17 barn, som fikk en oppvekst med vold, tortur og overgrep.

Klump i magen

Jeg satt med klump i magen og tårer i øynene. Jeg ble vitne til en historie om barn i Norge som opplever å bli mishandlet av foreldrene sine, og et samfunn som svikter dem. I tillegg er jeg selv i en prosess hvor jeg ønsker meg barn. Jeg reiser til Danmark for å bli gravid, noe jeg gjør alene.

Mens jeg reiser til Danmark, fødes barn i Norge av foreldre som påfører sine barn vold og tortur, og jeg sitter igjen med en følelse av at samfunnet svikter dem og meg.

Det høres kanskje egoistisk ut når jeg sammenligner min sak med Monas sak, men det er ikke det jeg gjør. Jeg forteller om et samfunn som ikke klarer å beskytte de barna som blir født i et voldelig hjem.

Skal sikres to foreldre

I Norge har vi bioteknologinemnda, som råder over bioteknologiloven. I loven om assistert befruktning står det at det stilles krav til samlivsform, og at dette i Norge kun tilbys kvinner som er gifte eller er samboere i et ekteskapslignende forhold.

Grunnlaget for loven er at barnet skal sikres to foreldre, ikke bare en. Hvor mange foreldre har Mona og hennes 16 søsken? Og hva gjorde samfunnet for at Mona og søsknene skulle få det alle barn har krav på?

Mitt ønske om barn er så sterkt at jeg velger å reise til Danmark og trosser Norges lov. Jeg velger å bruke et sekssifret kronebeløp, og jeg kan nesten ikke vente til den dagen graviditetstesten viser positiv, til jeg kan holde barnet mitt i armene mine, til å gi omsorg og kjærlighet. Til å være mamma til et barn som er så sterkt ønsket.

Vil ikke lure faren

Jeg velger å reise til Danmark i stedet for å lure en mann. Jeg vil ikke at barnet skal vite at jeg lurte faren, og jeg vil ikke at en mann skal føle at jeg lurte ham. Men akkurat dette sier verken nemnda eller samfunnet noe om.

Det snakkes ofte om ufrivillige barnløse par, men sjelden om ufrivillig barnløse enslige. Kanskje er det tøffere? Du er helt alene.

Samfunnet beskytter at barn blir født uten to foreldre gjennom å nekte assistert befruktning, selv om barnet er svært ønsket. Men de beskytter ikke barn som har to foreldre mot vold, tortur og overgrep. Gjør noe med begge deler. Skjerp dere! Still opp for barna som trenger det, slutt å gjemme dere bak udugelig regelverk, og slutt å være så gammeldagse med tanke på assistert befruktning for enslige. Det finnes masse kjærlighet hos oss også.

