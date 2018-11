Tung beskjed for Kurtovic: Kan være ute et helt år

Trondheim sentrum er ikke bare Midtbyen! Rett nok har Adressa fylt spaltene sine med denne illusjonen, og godt er jo det! Men kanskje diskusjonen er litt snever, på villspor?

Det er tid for et nytt utgangspunkt. La oss dyrke «Nærbyen». Midtbyen har sine tett befolkede nærområder. Innen en sykkelavstand på fem bitte små minutter (ti minutter med bil) bor det titusener av kjøpesterke, hyggelige mennesker. Lademoen, Møllenberg, Bakklandet, Øya og Ila. De vil så gjerne ha det sannsynligvis hele Trondheims befolkning ønsker seg: Mangfold! Et digert ord, og hva betyr det i en diskusjon om Midtbyen?

Vi ønsker oss boliger der generasjonene kan trives, sammen. Ikke student-, rikmanns- eller de ensliges ghettoer. Vi vil ha de nære parkene, der vi kan oppleve levende natur sammen med både barn og voksne. Og intet negativt sagt om kafeene, det er så mange av oss som ikke har vår egen uteplass. Og butikker, ikke alle lengter etter trendy kvinneklær. Litt mere elektro, verktøy og maling kunne vært greit. Kanskje noen håndverksbedrifter også. Og kultur. Nærbyen er unikt strålende. Det må dyrkes!

Da må man stemme slik neste år at vi får politikere som styrer mot en god nærby. I dag styrer pengemakta politikerne, gjerne i de lukkede rom, men ikke mer lukket enn at utbyggerne også sitter der. Demokrati skal være det motsatte, åpent og tilgjengelig. Når det snakkes om virkemidler sies det pisk og gulrot. I vår by er det bare gulrot. Til beste for kapitalen. Vi bygger veier for milliarder. Rett nok også tilbud for gang og sykkel, men vi hadde ikke fått gjort det var det ikke for de enorme bilfremmende veianleggene. Man tillater stadig og akkurat nå, nye kjøpesentra. Og så lurer en på hvorfor folk foretrekker disse. Vei rett inn, gratis parkering, masse butikker! Det har faktisk blitt slik at også de som kunne syklet innen et storsentrum, snur ryggen til Midtbyen og skaffer seg bil for å kunne kjøpe de varer hverdagen krever.

Min bønn, som også Midtbyens kjøpmenn vil dra nytte av er:

Styr boligbygging og omgjøringer av eksisterende boliger. Intet leilighetskompleks i nærbyen uten en boende vaktmester. Ingen ombygginger til hybler. Nok er nok!

Behold bydelsparkene. La Høyskoleparken ligge i fred. Bygg Gjærevolls park på Leuthenhaven. Lag et fond til beboerstøtte for å bygge små nærparker. Vi hadde det før.

Innfør de samme satsene på parkering på kjøpesentrene som i byen. Dagens ordninger er sterkt konkurransedrivende.

Dyrk historien. Bygninger er historie. Trondheim er den historiske trebyen. Byens politikere må slippe å reise til Italia for å oppleve bevarte, vakre, historisk gammelbyer.

B evar og utvikle kulturen. Trondheim er unik, med en fantastisk kommunal kulturskole og et strålende kulturelt universitetsmiljø. Men breddeidretten må tilbake til bydelene. 8-10-åringer får ikke lov til å ta bussen til Ilen kirke for deretter å gå til Nidarøhallen i allslags vær.

En bilfri midtby, men ikke etter religiøse prinsipp. Elektro- og byggvare og noen andre trenger noen plasser.

Og alt dette ikke bare for oss i nærbyen. Selvsagt til glede for alle byens innbyggere.Hør våre kommentatorer snakke om: - Trondheim har ikke lykkes med sin byutvikling

