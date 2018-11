Champagnelunsj på en onsdag midt i november

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

15-åring fra Trondheim er blitt sensasjon på internett: – Jeg har aldri sett et slikt slag før

Cupfinalen er grunnen til at RBK-vingen ikke ga opp

Hvordan unngå at elever synes dette er verdens kjipeste fag?

Trondheimsselskap vokser enormt med sin «mobiltelefon» for fisk

Det blir ikke gratis parkering fordi det tar tid å endre skiltene? What? Nå tuller du

Jeg velger å reise alene til Danmark for å bli gravid i stedet for å lure en mann

Det er ikke mangel på parkering eller lange køer som gjør at jeg ikke handler i Midtbyen

Ikke er det gjesteparkering, og ikke mulighet for parkering i gata. Helt sant!

To menn er siktet for grov vold i Fyllingsdalen

Saken oppdateres.

Champagneflasker åpnes med et smell, bordene er vakkert dekket, fargerike smørbrød serveres og det kommer taffelmusikk fra pianoet. Det er onsdag, det er november og klokken nærmer seg 12. Trondheim er utpekt som en ny stjerne på restauranthimmelen, man snakker til og om muligheten for de første Michelin-stjernene til byen.

LES OGSÅ: Eldre har halvert bruken av sovemedisin i Trondheim

Vi derimot, befinner oss ikke på en av byens nye stjernerestauranter, men på et av byens kommunale sykehjem. En helt vanlig onsdag i november arrangerer Ranheim sykehjem champagnelunsj for sine beboere. Som pårørende er jeg på tilfeldigvis besøk på riktig tidspunkt. Jeg treffer min mor, nydelig pyntet for anledningen og de ansatte ønsker meg hjertelig velkommen til å delta på lunsjen.

LES OGSÅ: - Selvfølgelig ville jeg servert denne maten til min egen familie

Trubaduren bak pianoet spiller og synger gamle, gode viser og vi synger med på refrengene. Novembermørket der ute forsvinner når de elektriske «stearinlysene» tennes og glassene med høy stett fylles. Vi blir tilbudt champagne med eller uten alkohol, vi velger den uten, en herlig eplesider med kullsyre. Smørbrødene eller snittene sendes rundt; reker, ost, roastbiff, nydelig pyntet og utrolig delikat. Ikke fryktelig lett å håndtere for gamle og skjelvende hender, men det er mange gode hjelpere til stede.

LES OGSÅ: Si hvordan du vil ha det som gammel mens du er frisk

Stas og fest bidrar de uansett til. Min mor har dessverre ikke lenger noe verbalt språk, men uttrykker stor glede og tilfredshet gjennom mange gode smil denne ettermiddagen. Den søte, gamle damen på vår andre side håndterer smørbrødene selv, men sliter litt med å få satt glasset med den lange stetten trygt fra seg på bordet. Til tross for dette avslutter hun måltidet med følgende sukk «her har jeg det godt!» Det skrives mye om alt som ikke fungerer i eldreomsorgen i Trondheim. Takk til Ranheim sykehjem som skaper magiske øyeblikk for beboere og pårørende i hverdagen.