Sviende korreks for May i Parlamentet

Saken oppdateres.

Jeg leste lørdagens artikkel i avisa om en mors opplevelse av skolehverdagen på Rosenborg skole med stor bekymring. Jeg stiller meg spørsmålet om dette bare er toppen av «isfjellet»? Jeg er selv besteforelder til barn som går på barneskole et sted i Trondheim øst, og som gruer seg til å gå på skolen hver morgen. Barnet blir nesten syk, vondt i magen og uvel, for barnet er usikker på hva det er som møter meg i dag. Vi snakker mobbing, utestenging og nedlatende kommentarer osv. Skal ikke skolen være et trygt sted med fokus på læring? Hva gjør skolen med det?

LES MER: Mor ved Rosenborg skole sier at ungene er slitne

Så får jeg høre at skolen ikke har råd til å øke bemanningen for å få bukt med utysket. Bemanningen er på et minimum, og ved sykemelding blir det ikke tatt inn vikarer. Da blir det utrygghet både i undervisningen og ikke minst i friminuttene. Læringen kommer i andre rekke. Ved henvendelse til skolen har vi enten blitt avvist, eller bagatellisert. Eller at ingen ting skjer. Hvordan vil det gå med urostifterne/mobberne når de etter noen år kommer på ungdomsskolen? Vil det eskalere slik at det blir Rosenborg-tilstander? Hadde det vært slik på en voksenarbeidsplass, hadde HMS-en slått inn for lenge siden. Jeg lurer også på hva lærere og andre ansatte på skolene føler?

LES OGSÅ: Tror oppholdsforbud vil gi skolen ro

Ser at på Rosenborg pøses det nå på med store ressurser for å roe gemyttene. Hva om noen av de samme ressursene hadde blitt brukt i barneskolen noen år tidligere? I verdens beste og rikeste land å bo i kan vi ikke la være å satse på den oppvoksende generasjon. Barna og ungdommen må ikke bli en salderingspost.

LES OGSÅ: Vil gi elever oppholdsforbud ved Rosenborg skole

Rette vedkommende i kommune/fylke må sette seg sammen for å finne midler (om det mangler?) og fordele ut til barneskoler i Trondheim, slik at de kan få mulighet til å redusere mobbingen til et minimum. Det vil «rente seg» når barna skal begynne på ungdomsskole.

Hør våre kommentatorer snakke om: Teatersjefen takker av, mer bråk i KrF, opptur for Ap i Trondheim og ny sang om RBK

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: Hva er norsk? Hva vil det si å være norsk?