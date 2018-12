Jeg har lest om meg selv at jeg er «feig», «falsk» og ei «PR-kåt drittkjærring»

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Ganske ofte, opplever jeg å lese negative personkarakteristikker om meg selv. Slike personkarakteristikker kan blant annet være følgende:

- «Du er så feig»

- «Du er ikke ordførermateriale»

- «Falsk, feig og kynisk, det beskriver deg veldig godt»

- «Vi kan ikke ha en ordfører som bor sammen med en representant for sladrepressen»

- «Jeg vet om kreft mye mer enn deg»

- «Som ordfører skal man ha integritet og ansvar. Det klarer ikke jeg å finne hos deg»

- «Heretter er det null respekt for deg som et menneske og som «politiker»

- «Fortsett med manipuleringen din djevel, det er det eneste som du er flink til»

- «Før du publiserer noe om kreft, så begynn først i dine omgivelser og rydd opp der»

- «Jeg er drittlei av din PR. Du kan heller ikke gi ei eneste krone eller virkelig hjelpe noen uten å informere alle om det på FB»

- «Så før jeg går offentlig ut og avslører hvor falsk og dritt (politiker) du er, så slutt å publisere ting som du bare lager reklame av deg sjøl»

- «PR-kåt drittkjærring»

Overraskende nok, er dette som oftest skrevet av folk jeg ikke kjenner. Mennesker det kan virke som på en eller annen måte bare har bestemt seg for at jeg visstnok er et dårlig menneske.

Som noen av dere muligens vet, har jeg et engasjement for blant annet kreftsaken. Dette etter at jeg dessverre mistet min samboer i kreft høsten 2010. Jeg har kjent både på frykten, uforutsigbarheten, avmakten og sorgen denne sykdommen gir. Jeg hadde håpet og trodd, jeg kunne bruke dette engasjementet til å si fuck cancer, og forhåpentligvis utrette noe. Utrette noe som kanskje kunne gi det hele litt mer mening.

Jeg er også engasjert i politikk, og da spesielt lokalpolitikken her i Malvik. Selvfølgelig, jeg har selv valgt å gå inn i politikken og med det være et ansikt som muligens vises mer enn om jeg ikke hadde valgt dette.

Mulig jeg er naiv, men grunnen til at jeg valgte politikken og grunnen til at jeg fremdeles er med, er at jeg er genuint opptatt av kommunen jeg bor i. Jeg er glad i kommunen jeg bor i, og jeg ønsker å bidra til at alle innbyggere, de kommuneansatte, frivilligheten og næringslivet skal trives, både med å bo, engasjere seg og jobbe i Malvik kommune.

Jeg er til enhver tid beredt til å diskutere Malvik Høyres politikk, program og prioriteringer. Da diskuterer vi sak, og det er bra. Jeg mener at det er summen av alle de gode ideene og diskusjonene som vil gi de beste løsningene, og at vi sammen kan bidra til at vår flotte kommune kan bli enda flottere.

Vi trenger ikke bli enig, vi kan faktisk nøye oss med å bli enige om at vi er uenige. Kanskje kan det være uenighetene som nettopp maner frem de beste løsningene.

Vi må tørre å diskutere, vi må kunne engasjere oss og ikke minst må vi respektere hverandre. Det viktige er at vi holder oss til sak og ikke går på personkarakteristikker.

Når kommentarer og ytringer går på negative personkarakteristikker mener jeg saken er en helt annen.

Ikke misforstå, jeg søker ikke sympati og blir vel ikke trist eller sint når noen ytrer hva de mener om meg som person – i alle fall ikke så ofte lenger.

Alle skal selvfølgelig få ha både sine opplevelse og sine egne meninger om meg. Men jeg håper slike oppfatninger og meninger kan gjøres på grunnlag av samtaler med meg og etter å faktisk ha møtt meg.

Avslutningsvis håper jeg vi alle sammen kan vise hverandre respekt når vi debatterer og ikke minst når vi omtaler hverandre. La oss diskutere sak og la oss prøve å holde oss unna negative personkarakteristikker.

For til og med den tøffeste kan bli sittende igjen med spørsmålet: Er jeg et dårlig menneske?

