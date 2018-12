Jeg testet min fysiske alder på nettet. Resultatet var en stor og uventet skuffelse

Det kinesiske selskapets kronprinsesse ble arrestert. Nå skjelver markedene i frykt for at handelskrigen skal bli verre

Helsundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), som har foregått i mange år, er i flere sammenhenger enestående.

I Hunt 3 (2007 og 2008) deltok flere tusen nordtrøndere i et kondisprosjekt som viste at kondisjon er det beste mål for vår fysiske form og at oksygenopptaket er den beste indikator på forventet livslengde.

Siden de fleste ikke har anledning til å gjennomføre en surstofftest på tredemølle, har man utviklet en «kondisjonskalkulator». Ved få og enkle tastetrykk kan man her avsløre risikoen for hjerte- og karsykdom og tidlig død.

Det finnes også en test for å finne sin fysiske alder som kan være et nyttig hjelpemiddel ved trening.

Jeg valgte testen som ligger ute på nettstedet «hvemereldst.no». Det er en test som skal gi deg svar på spørsmålet: «Hvem er eldst? Du eller kroppen din?»

Det er spørsmål om alder (84), hvilepuls (60), kroppslengde (184 cm ?), vekt (87 kg), livvidde (102 cm) og trening (1 x ukentlig (60 min) + fire ukentlige spaserturer, hver på en time). Svaret kom raskt og uten nøling: Min fysiske alder er 82 år!

Dette var virkelig skuffende og uventet. Som gammel skientusiast og friluftsmenneske hadde jeg forventet adskillig lavere fysisk alder, men treningen er åpenbart for stakkarslig. Min cardiolog mente at testen nok legger særlig vekt på trening med harde intervaller med åndenød.

Jeg registrerer at jeg er blant de over 230.000 nordmenn som skal ha fått seg en aha-opplevelse gjennom en enkel helsetest, slik Adresseavisen rapporterer 30. november.

Konklusjonen er: Slutt med puslete trening og spaserturer! Ta testen med fatning. Ha en hyggelig jul!

