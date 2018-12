Kjære statsminister. Alt vi ønsker til jul er å få vennen vår Felix hjem

Jeg har lest om meg selv at jeg er «feig», «falsk» og ei «PR-kåt drittkjærring»

Advent er ventetid. I år venter vi også på å få vite hva som har skjedd med vår kjære venn Felix. Natt til mandag 3. desember ble han hentet av politiet, fratatt telefon, transportert til Oslo og antakelig ut av Norge. Vi har spurt politiet, Utlendingsenheten og Trandum, men ingen vil svare oss på hvor Felix er. Det eneste vi som venner kan gjøre er å legge igjen et telefonnummer og håpe at Felix fremdeles er i Norge og får mulighet til å ringe oss. Nå som vi ikke hører fra ham, frykter vi det verste.

Felix har gjennom mange år bodd i Levanger, hvor han har gått på skole og etablert et godt sosialt nettverk. Han jobbet mye med skolearbeid og vi vet han drømte om å bli sykepleier. For snart tre år siden ble mange av oss kjent med Felix gjennom hans politiske engasjement. Til tross for at han selv sto i en vanskelig situasjon har han brukt tid og krefter på å engasjere seg for andre. Han er nestleder i Levanger KrFU og 1. vara til Trøndelag KrFUs fylkesstyre. Vi kjenner Felix som en sjeldent blid, omtenksom og positiv person. Selv om han ikke hadde oppholdstillatelse bidro han med arbeid for en raus politikk og mye samhold blant oss. Nå savner vi ham og håper å få møte igjen vår gode venn.

Hver generasjon vil bli prøvd på hvordan man tar vare på de mest sårbare i samfunnet. Vi håper ledende politikere tar seg tid til å lese dette og reflektere over hva som er riktig å gjøre i flyktningpolitikken. Politikk handler om enkelttilfeller og summen av alle enkelttilfeller. Når urett skjer i enkelttilfeller er det en enda sterkere grunn til å bekymre seg over politikken som skal gjelde alle de mange enkelttilfellene.

Vi ønsker oss ikke skatteletter, dyre reformer eller billigere alkohol. Norge må ikke få nok med seg selv, og vi etterlyser nestekjærlighet og omsorg for våre verdensborgere. De færreste norskfødte nordmenn har opplevd så vanskelige ting som det flyktninger har måttet gå igjennom. Når barn og unge flykter alene fra land i krig og konflikt er det vårt ansvar å gi beskyttelse og omsorg. Hva hjelper det med rikdom og overflod hvis vi mangler vennskap og omsorg?

Tidligere i år ble mange TV-seere rørt til tårer da Felix og Kveldskoret opptrådte på Norske Talenter og kom til semifinalen med deres sang. Nå spilles julesanger som «Home for Christmas» og «Tenn » og vi gråter over vennen som er tatt fra oss. Derfor ber vi for ham og tenner lys i den mørke situasjonen. Vi håper regjeringen endrer kurs i flyktningpolitikken og ikke lar uskyldige mennesker miste en god fremtid og et trygt sted å bo. Måtte alle flyktninger få et hjem og vår egen Felix få komme tilbake til Levanger og Trøndelag, hvor han har livet og vennene sine.

