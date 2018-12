Ladejarlen er også i år en lyssatt båt som søker en trygg havn. Hvem tør slukke lyset for alltid?

Saken oppdateres.

Hva ville Trondheim vært uten Nidarosdomen, Vår Frue kirke, Festningen, Gamle Bybro eller Stiftsgården?

Hva ville byen vært uten de gamle veitene eller brede gatene, hovedbygget på Gløshaugen, Rockheim, bryggene i Kjøpmannsgata og Fjordgata, Ladekaia, Skansen eller Singsaker Studenterhjem?

Hva ville byen vært uten Hornemannsgården og Svaneapoteket, uten Britannia, Samfundet eller torgkona?

By uten spor

Hva ville byen vært uten trehusbebyggelsen på Bakklandet, Møllenberg, Sanden og Ilsvikøra?

Hva ville Solsiden vært uten de gamle dokkene, kranene og restene av Trondheim mekaniske? Hva ville Svartlamoen ha vært hvis ikke noen sto opp og kjempet for området?

Og hva kan byen bli uten Ladejarlen, tidligere Maritime skoler, på Ladehammeren?

En by uten spor. En by uten sjel. En by uten minner. En fattig by!

Byen som ramme

Vi snakker om Byen vår. Den byen som vi bor i og som vi er glade i. Den byen som er rammene for våre liv.

Vi former de fysiske omgivelsene våre. Siden former de oss, skal Churchill ha sagt. Da må vi passe på de kvalitetene som gir oss omgivelser som er gode og som vi trives i.

Byen, bygningene, plassene og gatene er også fortellingen om hva som har vært. Det er våre fotspor. Vår felles historie, kultur og referanseramme.

Våre huskelapper

Dette er våre huskelapper om hva som har vært og som vi skal ta med oss videre.

Byen skal sette gode spor, og de som kommer etter oss skal tenke – så bra at politikerne ikke visket ut disse viktige sporene for byen vår.

Vi er i desember, og tidligere maritime skoler på Ladehammeren er også i år en lyssatt båt som søker en trygg havn.

Hvem tør vel slukke lyset for alltid?

