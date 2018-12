Jeg tror jeg hørte seks barn som gråt eller klaget under julekonserten i Domen

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Jeg og mannen min var på julekonsert i Nidarosdomen søndag 16. desember.

Dette er en tradisjon vi har gjort i ti år, og hvert år er det dette som skal til for å komme i julestemning.

Men ikke på søndag.

Hørte seks barn

I Nidarosdomen er det en utrolig god akustikk, både på godt og vondt. Så når Arve Tellefsen spiller så utrolig fint og sart på fiolinen sin, og et barn begynner å gråte/klage, så blir jeg forstyrret. Jeg klarer ikke å bare høre på Arve mer.

Så hører jeg enda et barn, og enda et, jeg tror jeg hørte seks forskjellige barn i forskjellig alder under konserten.

Og akustikken bærer lyden av dem over hele Domen …

Hvorfor ødelegge?

Da tenker jeg: Hvorfor ta med barn på en konsert som varer i over 1,5 time? Hvorfor ødelegge en ganske så spesiell opplevelse for så mange?

Nei, jeg er ikke en gammel surpomp. Jeg er selv en trebarnsmor, og det er en grunn til at jeg og mannen min drar på slike konserter alene.

Ikke det at mine barn er noe verre enn andre, men de er BARN, og de fleste barn klarer sjeldent å holde fred og sitte helt musestille (som man må på slike konserter) i over lang tid.

Alt til sin tid

Har man ikke barnevakt, så kan man kanskje vurdere å holde seg hjemme.

Barn kan bli med på slike konserter når de er gamle nok til å forstå at de skal sitte stille og være stille.

Barn skal få lov til å oppleve nye ting, men ikke for enhver pris. Alt til sin tid.

