Tenk så merkelig at den eneste tiden på døgnet du har god tid, er når jeg skal stenge butikken

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Vogntog veltet over på siden

Per Otto ventet på gjester til sin egen 60-årsdag, da sønnen (15) fikk et kraftig anfall

Flere tatt for mobilbruk i bil

Ladejarlen er også i år en lyssatt båt som søker en trygg havn. Hvem tør slukke lyset for alltid?

Et universitet er ikke en politisk bevegelse

Jeg tror jeg hørte seks barn som gråt eller klaget under julekonserten i Domen

Jeg tenker at jeg knuser skammen ved å være synlig blant julestressa trøndere

KrF fram, men fortsatt under sperregrensa

Saken oppdateres.

Førjulstiden er en fin tid i bokhandelen.

Jeg liker å bli spurt om forfattere, titler, finne frem bøker og pakke inn i julepapir, sette på rosett og klistrelapp med «til og fra».

Jeg spør om pose og smiler tålmodig når kronestykkene blir lagt rundt på disken eller at visakortet blir satt inn feil vei.

Synes det er helt ok å pakke inn til folk som ikke skjønner at det blir lite plass å pakke inn på når disken brukes som sitteplass for veska.

Les også: Jo, vi er noen som mener man skal kunne kjøre bil til Midtbyen og finne en P-plass nær butikkdøra

Julekule i gulvet

Synes det er helt ok at små barn mister julekulene med snømann inni på gulvet slik at de knuses, «nei da, det er fort gjort, jeg tar det».

Og det er helt ok at du tråkker inn med brodder under skoene så gråsteinene flyr rundt deg, samtidig som jeg vasker golvet for n-te gang denne dagen. Folk er folk, og jeg gjør sikkert det samme.

Denne er ikke til dere!

Opptatt av debatt? Les også: Jeg tenker at jeg knuser skammen ved å være synlig blant julestressa trøndere

Går langsomt

Denne er til deg som kommer noen minutter før jeg stenger, som går langsomt rundt bordene, plukker i bøker jeg akkurat har ryddet i, og plasserer dem en annen plass enn hvor du fant dem.

Jeg står bak disken og smiler tålmodig mens jeg undres over hva som har oppholdt deg hele dagen, hele uken, slik at du ikke har hatt tid til å bare se deg rundt litt tidligere, men at du akkurat nå, fem på sju, har så fryktelig god tid.

Tenk så merkelig at den eneste tiden på døgnet du har god tid, er når jeg stenger.

Mer debatt: Jeg tror jeg hørte seks barn som gråt eller klaget under julekonserten i Domen

Jeg skal hjem

Denne er til deg, som kommer fem på sju og som ikke iler ut når jeg sier at det er minutter til jeg stenger, men som heller får deg til å spørre om jeg kan pakke inn og i tillegg ønsker å betale kontant.

Når du får beskjed om at butikken stenger: Gå hjem!

Det skal i alle fall jeg.

Hør våre kommentatorer snakke om: Bråk og forsoning i Venstre, nye og gamle ordførere, kulturen i tall og årets nyord

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter