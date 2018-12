- Leirtrøs togavsporing

Sent ute? Her er «nødgavene» fra bensinstasjonen

Regjeringa satsar på å gjere jernbanen meir attraktiv for passasjerar og næringsliv. Jernbanebudsjettet for 2019 er nær 80 prosent høgare enn i 2013, det siste budsjettet som blei vedtatt under den raudgrøne regjeringa. Nye anlegg blir planlagt og bygd ut, rutetilbodet er styrkt og stadig blir nye tog sette i trafikk. Dei reisande ser ut til setje pris på satsinga. Passasjerane straumar til toga, NSB set stadig nye rekordar i reisetal.

For nokre få år sia blei rutetilbodet på Trønderbanen utvida til omfatta fleire stasjonar sør for Trondheim. Det var positivt, men eg er sjølvsagt einig i at togtilbodet i Trøndelag treng eit stort løft.

Elektrifisering er eit stikkord som raskt vekkjer harme hos opposisjonen. Å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen gjer togtrafikken meir miljøvenleg, men gir i seg sjølv ikkje eit betre togtilbod. Plattformforlenging på stasjonar og – ikkje minst – bygging av kryssingsspor – er naudsynt for å realisere avgangsfrekvensen på Trønderbanen. Dette er heilt avgjerande for å få fleire til å ta toget.

Tidlegare denne veka blei det kjent at 14 nye bimodale togsett skal inn i togtrafikken i Trøndelag i løpet av 2021. Toga skal erstatte gamle, utdaterte dieseltog. Dei nye toga har større setekapasitet, høgare komfort og betre nett-/mobildekning enn dei gamle toga. Dei bimodale toga reduserer òg risikoen for forseinkingar og innstillingar. Eg er temmeleg sikker på at togpendlarane i Trødelag vil bli nøgde med dei nye toga.

I eit intervju i Adresseavisen (20.12) er Aps Kirsti Leirtø ikkje nøgd med innkjøpet av dei nye toga. Ho hevdar at dei bimodale toga er eit feilspor. Leirtrø meiner at regjeringa berre kan setje i gang med å elektrifisere, og at bimodale tog er dyrare å kjøpe og drifte enn elektriske togsett.

Eg vil minne om at det er lov å ha fleire tankar i hovudet på ein gong. Sjølv om vi no ser på tiltak som kan auke frekvensen og kjøper inn nye tog, hindrar ikkje det elektrifisering eller delelektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Eg er sikker på at passasjerane i Trøndelag i fyrste omgang er meir opptatt av betre rutetilbod og komfort enn at toget får straum via køyreleidning på heile strekninga. I fall det blir aktuelt å byte ut dei bimodale toga med elektriske togsett på strekningar i Trøndelag, kan dei bimoda toga gjere nytte for seg på andre jernbanestrekningar.

Leitrø meiner at innkjøpet av dei bimodale toga er eit feilspor. Eg meiner at Leirtø har spora av.

