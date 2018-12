Kjernens advarsel til RBK-styrelederen er høyst pinlig

Ingen kjenner dem bedre: Her er dommen over duoen som fort blir RBK-trenere

Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli skriver at supporterklubben Kjernens brev til RBK-styret er høyst betimelig. Undertegnede opplever det tvert om som pinlig.

Styret i Kjernen støttet fra første dag, overraskende nok, den merkelige sparkingen av Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun.

Vi er ganske mange, både klubbmedlemmer og gamle Lerkendal-travere, som fikk kaffen i vrangstrupen.

Langt ned på lista

Et halvt år senere er det fortsatt ikke ansatt ny sjeftrener. Mye tyder på at vi får en eller to trenere som er langt dårligere kvalifisert enn dem som ble sparket. Styret har havnet langt ned på lista over ønskede kandidater.

Hvis en av de to blir Eirik Horneland, er det å si at han har ett års erfaring som trener i eliteserien. I tillegg har han ledet aldersbestemte landslag.

Han har ingen erfaring fra internasjonal fotball som spiller eller trener.

Jeg klarer ikke å forestille meg at noen anen klubb i verden hadde foretrukket Horneland framfor Ingebrigtsen.

Pinlig situasjon

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng hevder at han har full kontroll, det er alle oss andre som ikke skjønner hvordan en fotballklubb jobber med treneransettelser.

Sluttresultatet vet vi ikke per 24. desember, men mye tyder på at Kjernens julegaveønske ikke blir oppfylt.

Som klubbmedlem opplever jeg at styret i Rosenborg Ballklub, med støtte fra styret i Kjernen, har satt klubben i en pinlig situasjon.

