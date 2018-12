Jeg prøver å leve helt normalt i det unormale livet jeg har fått

Saken oppdateres.

Kan du være så snill å se meg som Taibeh, ei vanlig ung jente og ikke en som står i fare for bli sendt ut av landet.

Det gjør meg ikke noe godt å bli minnet på det hele tida, nesten hver dag.

Jeg er mer enn det du tror. Jeg har også gleder innimellom som jeg ikke vil at noen skal ødelegge. Jeg prøver å leve helt normalt i det unormale livet jeg har.

Kom som 13-åring

Jeg starter dagen min med ikke å tenke på det som gjør meg trist. Jeg er vant til å leve med usikkerheten og ventetiden som aldri vil ta slutt.

Da jeg kom til Norge som trettenåring, var mitt største ønske å få gå på skolen.

Jeg ønsket å være en del av samfunnet. Da begynte jeg å lære meg språket, og etter kort tid kunne jeg snakke norsk.

Det som skulle komme

Jeg ønsket meg ingenting annet enn å få gå på skolen. Jeg følte meg lykkelig og glad.

Jeg hadde ingen anelse om det som skulle komme, det jeg seinere har måttet gå gjennom. Det er en kamp som har preget hele min barndom og ungdomstid.

Da jeg bodde i Iran, lurte jeg alltid på hvorfor jeg ikke kunne få gå på skole. Hva er forskjellen på meg og de iranske jentene?

Jeg følte på den urettferdigheten som stakk meg i hjertet. Det var ikke godt.

Å leve i usikkerhet

I Norge fikk jeg endelig kjenne på den trygge følelsen, men det varte ikke så lenge. Jeg trodde at jeg i Norge hadde frihet til å si hva jeg mener er urettferdig. Jeg trodde at kvinners rettigheter hadde betydning. Jeg trodde at jeg hadde frihet til å leve et fritt og trygt liv.

Det tror jeg ikke lenger.

Vet du hvordan det føles å leve i usikkerhet? Det er som om du ikke gidder å leve, men at du må «leve» og hele tiden utsette dine gleder og ønsker.

Jeg vil si at ingenting er verre enn å leve i usikkerhet.

