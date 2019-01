Jeg håper folk holder seg unna når Joshua French kommer til Trondheim for å fortelle om sine «eventyr»

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Jeg er pastor i Betel Trondheim, en snart 100 år gammel kirke som de senere årene har fått gleden å motta mennesker fra mange nasjonaliteter.

Flere av våre medlemmer kommer fra Kongo, deriblant vår International Pastor.

Disse er flotte mennesker, som bidrar inn i det norske samfunn med sine gode utdannelser og arbeid, sine evner og talenter på frivillig innsats og som skattebetalere til velferdsstaten.

Brutal vold

Noen av dem er nær familie av fredsprisvinneren Dr. Denis Mukwege.

Vi vet at militsgrupper i Kongo bruker voldtekt som krigsvåpen for å knekke, kontrollere, demoralisere og undertrykke sivilbefolkningen.

De utøver brutal vold motivert av urettferdig profitt på mineralforekomstene i landet.

Stor forskjell

Internasjonale interessenter står også bak profittjaget. Dr. Mukwege ser følgene av herjingene på nært hold. Han har heltemodig engasjert seg for ofrene og for at verden skal bidra til opprettelse av fred og rettferdighet i Kongo.

For sin innsats fikk han som kjent velfortjent Nobels fredspris.

Nå i januar kommer Joshua French – jeg mener motsatsen til Dr. Mukwege – til Trondheim for å holde foredrag om sine «eventyr» i Kongo. Det er stor forskjell på å tjene folket til rettferdighet, og å tjene penger på urett mot folket.

Leiesoldat

Hva French personlig har gjort vites ikke til fulle, men han bekrefter å ha operert som leiesoldat.

Ifølge VG har han vært delaktig i kamphandlinger om ressursene i landet. Kampen står om de verdifulle mineralene gull, kobolt og diamanter, i tillegg til olje. Kvinner og barn betaler, som kjent en ufattelig høy pris for denne krigen.

Jeg er stolt av Dr. Denis Mukwege og håper vårt norske folks hyllest av denne mannen står sterkere enn nysgjerrigheten på en leiesoldats beretninger.

Pris å betale

Fredsprisvinnerens innsats mot overgrep er all ære verdt. Det samme kan vanskelig sies om Joshua French sitt «bidrag» i konflikten – snarere tvert om.

Jeg håper publikum holder seg unna foredraget.

Ikke i første rekke på grunn av prisen på 400 kroner, men på grunn av prisen kongolesere betaler for den brutale kampen om mineralene og undertrykkelsen knyttet til dette.

