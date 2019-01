Jeg ble skremt og trist av å lese kommentarfeltet etter statsministerens nyttårstale

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Hans Majestet Kong Harald sa i sin nyttårstale at vi må snakke om og til hverandre på en måte som vi ønsker at barna våre skal ta med seg videre gjennom livet. Da må vi av og til tenke oss godt om. En god tale med kloke ord fra en høyt verdsatt og respektert mann – Kongen.

Dagen etter var det landets statsminister som skulle holde sin tale, og hennes nyttårstale handlet stort sett om barn og ungdom. Media skrev rett etter talen at statsministeren nppe begeistret mange utenfor menigheten, men så lenge hun snakket om barn og ungdom, var det heller neppe mange som lot seg irritere så fryktelig.

Da jeg leste dette nikket jeg nok litt anerkjennende og tenkte at det var en god, men en nokså ufarlig tale – så feil kunne jeg ta. For utover kvelden denne første nyttårsdag ble jeg rett og slett både oppgitt, trist og til tider dessverre skremt av kommentarfeltet på ulike digitale plattformer.

Jeg har også tidligere tatt avstand fra kommentarer og ytringer som går på negative personkarakteristikker, og mener at flere burde lyttet og ikke minst etterlevd Kong Haralds ord i nyttårstalen.

Det er ikke greit å skrive «flesket er dessverre alt for fett», «så feit at hu vagger» eller «får lyst til å kaste opp» – ikke til noen, da jeg mener dette rett og slett er mobbing.

Statsministeren er selvfølgelig en offentlig person, hun skal tåle motgang, kvasse kommentarer, argumenter, diskusjon og motsatte meninger. Men heller ikke statsministeren skal måtte tåle å bli sammenlignet med Hitler, og få kommentarer om at det ikke er vanskelig å se likhetstrekk mellom statsministeren og med han som skulle bygge et velstandssamfunn med å styrke den rene rase i 1933.

Når statsministeren i tillegg blir kalt en landssviker, kriminell og burde blitt brent på bålet som en heks, da blir jeg faktisk skremt – dette er jo hat.

Den retorikken som nå mange med tilsynelatende en annen politisk tilhørighet kommer med, mener jeg rett og slett er injurierende og ærekrenkende. En retorikk som faktisk kan ansees som et lovbrudd, da dette er personer som ved ord eller handling krenker en annens gode navn og rykte, æresfølelse eller utsetter noen for hat eller ringeakt.

Vi må tørre å diskutere, vi må kunne engasjere oss, og ikke minst må vi respektere hverandre. Vi trenger ikke bli enig, vi kan faktisk nøye oss med å bli enige om at vi er uenige. Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet. Ved å løfte andre frem, sa Kong Harald.

Det viktige er at vi holder oss til sak, og ikke går på personkarakteristikker. Dette må vi stå opp for, om ikke annet for å bevare det demokratiet vi faktisk har.

Mange ytrer sin forakt mot politikere, og sier de har fullstendig mistet troen på landets mange folkevalgte. Jeg lurer på hva som er alternativet. Hva er alternativet til demokratiet …

Min datter på 17 år har skrevet følgende i en status på Facebook:

«En ting æ huske godt fra barnehagen, va det at dæm lært mæ: om du itj har nå fint å si, itj si det!». Når jeg ser den setningen i sammenheng med statsministerens ord om at det er barna som skal føre vårt samfunn videre, gir det meg faktisk håp for fremtiden.

La oss alle sammen ta til oss Kong Haralds ord om at vi må snakke om og til hverandre på en måte som vi ønsker at barna våre skal ta med seg videre gjennom livet.

