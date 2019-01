Hvordan kan han rettferdiggjøre 21 gudshus i en by med så få kirkegjengere?

Saken oppdateres.

I Adressa den 4.1. er Geirmund Lykke indignert over Frp sitt angivelige kirkeran. Partiet har foreslått å redusere støtten til kirkene med 30 millioner kroner, noe han kaller det største ranet siden reformasjonen. Samtidig tar han og hans allierte på venstresiden «æren» for at støtten til kirken er opprettholdt.

Det er greit å være politiker Lykke, men du kan umulig være så naiv at du tror at det var omsorg for kirka som gjorde at Ap, SV og MDG støttet KrF i den saken. På godt norsk hadde det vært rimelig å kalle det en skikkelig hestehandel. Hva du måtte ofre aner vi, hva med monsterhallen som kun ett eksempel?

Ellers registrerer jeg at du mener vi må ha 21 gudshus i byen. Vi vet at Norge er et av verdens mest sekulariserte land, hvor kun fire prosent av befolkningen egentlig regner seg som helt kristne. Bare en av ti nordmenn går i kirka mer enn en gang i året, nesten utelukkende i forbindelse med død, fødsel, og selvsagt i jula. Men gjennomsnittlig kirkebesøk når alle besøk regnes inn blir ikke mer enn rundt 80 personer i landets kirker.

Når det i snitt i beste fall er tjue-tretti besøkende Trondheims kirker er det ikke Frp som har et forklaringsproblem. Derimot har Geirmund Lykke et kjempeproblem. Hvordan kan han rettferdiggjøre 21 gudshus i byen, når nesten ingen setter sin fot i dem? Det er fristende å utfordre hans politiske våpendragere fra venstresiden, hvorfor de mener det er viktig og riktig å gi støtte til Lykke i denne saken.

Var det omsorg for kirken som gjorde at venstresiden fant det opportunt å rette opp det Lykke kaller underfinansiering med vel tjue millioner, eller var det andre motiver? Hvis så er tilfelle, virker det hyklersk, og det er ukristelig.

Ikke sant Geirmund Lykke?

Tor Mikaelsen

HER ER GEIRMUND LYKKES INNLEGG:

Frp's kirkeran

Fremskrittspartiet foreslo førjul å kutte bevilgningen til Kirken og andre trossamfunn i Trondheim med 30 prosent. Det ville utgjort minimum 36 mill. i 2019. Dette er sannsynligvis det alvorligste forsøk på kirkeran i Trondheim siden reformasjonen. Når et parti foreslår å kutte bevilgningen til en så viktig samfunnsinstitusjon med en tredjepart gir det samtidig et tydelig signal om hvilken verdi de gir virksomheten. Frp avviste å gi noen begrunnelse for sitt budsjettforslag under bystyrets budsjettdebatt før jul.

Heldigvis står Frp alene om en så kirkefiendtlig politikk. Kristelig Folkeparti har siden 2011, sammen med de andre sentrum-venstrepartiene i bystyret, sørget for å rette opp en underfinansiering på 22 millioner. For 2019 økte vi budsjettet med tre millioner, til fordeling etter medlemstall hos Kirken og de ulike tros- og livssynssamfunn. Det vil sikre en bevilgning på nivå med andre storbyer.

Trondheims historiske rolle som kirkelig tyngdepunkt og pilegrimsmål er fortsatt en viktig del av byens identitet. Aktive menigheter er viktige i bygging av gode lokalsamfunn og fellesskap for personlig utvikling. De økte ressursene i 2019 skal også styrke menighetenes lokale aktivitet overfor barn, unge og eldre.

Siden Frp både er et stort regjeringsparti og har ambisjoner om å overta styringa av byen foran neste års bystyrevalg, må de forventes å kunne gjøre rede for sitt dramatiske forslag. Jeg utfordrer derfor partiet på denne måten om å begrunne og utdype innholdet i forslaget: Hvilke av byens 21 kirker ønsker Frp skal selges og avvikles? Hvilke tjenester skal Kirken og andre trossamfunn slutte med? Hvordan vil Frp sørge for en fortsatt verdig og vakker forvaltning av våre kirkegårder?

Geirmund Lykke

