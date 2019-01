Som Ap-medlem i cirka 50 år opplever jeg det som skjer nå som svært frustrerende og pinlig

Tøye eller ikke tøye? Ny studie viser at disse to øvelsene har god effekt

Saken oppdateres.

For en som har vært medlem av Arbeiderpartiet i ca. 50 år er det svært frustrerende det som nå skjer i nominasjonssammenheng.

For utenforstående må denne kampen om posisjoner oppleves som underlig og ikke minst bidra til en ytterligere svekkelse av folks tillit til politikere.

En ting er at det kan være diskusjoner om den enkeltes plass på ei partiliste – noe som ikke er unaturlig – men slik det hele nå fremstår og ikke minst med den beskrivelse av situasjonen som Adresseavisen bidrar til gjennom sine anonyme kilder, så oppleves dette for mange av oss som direkte pinlig.

Les også: Spent og uavklart for Trondheim Ap: Komiteen tippet over i Ritas retning

Ikke sett før

Selv jeg med min lange fartstid i Arbeiderpartiet kan ikke huske noe tilsvarende, og jeg kan uttale meg med en viss autoritet. Jeg har vært en del av dette partiet gjennom AUF som lagleder og medlem av distriktsstyre, styremedlem i Trondheim Arbeiderparti, medlem av bystyre og formannskap og stortingsrepresentant. I tillegg til at jeg fortsatt er aktiv i eget lokallag.

Selv om en kan få inntrykk av at partiet i denne prosessen kun består av Rita og hennes omgangskrets og AUF, så er jo det slett ikke tilfelle. Her bør alle legge seg på minne at partiet består av folk i alle aldre og med ulik bakgrunn, og ikke nødvendigvis en del av en fraksjon. I tillegg til at hovedtyngden av partiets velgere ikke er medlem.

Derfor bør dette være utgangspunktet når en diskuterer sammensetningen av ei partiliste. AUF utgjør ikke en majoritet i partisammenheng, men er selvsagt en viktig del og ikke minst et korrektiv i partiets daglige arbeid. Derfor er det viktig for ethvert parti å kunne rekruttere ungdom til politisk arbeid, ikke minst med tanke på partiets fremtid.

Opptatt av debatt? Les også: Vi må ta tilbake styringen; teknologien skal være vår slave, ikke omvendt

Nødvendig ryddejobb

Mange av oss som er i godt voksen alder og har et forhold til Arbeiderpartiet, har med bakgrunn i det som har skjedd den siste tiden snakket sammen og vært bekymret. Ikke minst fordi vi har en erfaring som bygger på at vi i Trondheim har en ordfører som nyter stor tillit langt utover eget partis rekker.

Med bakgrunn i det som har skjedd det siste året har hun også gjort en helt nødvendig ryddejobb, for igjen å skape nødvendig tillit blant byens innbyggere. Vi har derfor stor forståelse for at hun ønsker å kunne påvirke hvem hun skal samarbeide nært med. Dette er jo helt naturlig og skjer i de fleste sammenhenger.

Sissel Trønsdal har jo allerede en sentral rolle i partiet som kommunalråd og gruppeleder i bystyret. Vi vet også at hun nyter stor respekt både innad og utenfor partiet.

Mer debatt: Hvordan kan han rettferdiggjøre 21 gudshus i en by med så få kirkegjengere?

Forstår ikke AUF

Så hvorfor AUF, ifølge Adresseavisen, nå ønsker å degradere henne er for oss svært uforståelig. Vi skulle tro at hun med sin lange politiske erfaring og kompetanse ville gå utenpå de fleste av kandidatene.

Det er jo ikke slik at du må være ung for å være god. For oss som sitter på utsiden føler at her er det noe som ikke stemmer, og at det må ligge en annen agenda bak. Ikke minst med tanke på at AUF allerede er inne med to representanter blant topp ti.

Både jeg og mange jeg har snakket med håper at de som er gitt tillit til å sy sammen en god valgliste er seg sitt ansvar bevist.

Vi må alle kunne oppleve, enten vi er medlem eller velger,s at dette er en liste som representerer oss alle.

Hør våre kommentatorer snakke om: Nytt år, ny regjering, nytt Bleken-jubileum og ny naziavsløring i norsk kulturliv

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter