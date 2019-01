Jeg hadde aldri trodd jeg skulle støtte en rettssak mot RBK

Denne «klossen» vil bidra til et løft for byen på mange flere områder

Jeg leser biografien om Nils Arne Eggen i disse dager. Det blir for meg en vandring tilbake i tid og en påminning om fortiden. En påminning om store fotballøyeblikk. En påminning om de verdier Nils Arne sto for, og sikkert fortsatt står for, og ikke minst en påminning om klubbens verdier slik de har framstått i årtier.

Så undres jeg i disse dager på hvor verdiene ble av og hva som kan skje når ledere med bakgrunn fra et tøft næringsliv blir ledere i idretten. Jeg leser om storheter fra tidligere tider og lurer på hvorfor det er så stille. Er alle gamle RBK'ere enige i det som nå skjer? Er det slik at penger skaper makt og da er det best å sitte helt stille i båten?

Jeg tror ikke det er en klok strategi for klubben på sikt. Kanskje er tiden inne til å hente fram gamle verdinormer og stå opp for dem da jeg ellers er redd for konsekvensene.

Høy hvilepuls

En som har hatt høy hvilepuls på alle kampdager i mer enn 50 år registrerer at han ikke bryr seg så mye lenger. En som har kjørt 30 mil for å se kamp, registrerer at det ikke blir noen flere turer før endring skjer. Blir vi flere som tenker slik, blir det etter hvert glissent på Lerkendal.RBK har en styreleder som hevder at klubben skal bli best og jeg lurer på hva de skal bli best på.

Best på å sparke populære trenere, ønsket av en spillergruppe? Best på rettssaker? Muligens best på ikke følge lover og regler i arbeidslivet? Best på å skape konflikt med andre klubber i forbindelse med treneroverganger? Best på å signalisere at «æ itt skjøtte pæng? Ta 3 milliona og ti still!» Best på å stimulere til innsats i ei spillergruppe ved å fortelle at de spilte som et 5. divisjonslag?

Vinner på tross?

Så ble RBK vinner av «the double» og gratulerer med det. Så lurer jeg på om de ble det på grunn av styreleder eller på tross av?

En leder vil alltid bli målt på resultater. Så er det spørsmål i forhold til hvilke verdier resultatene skal måles. Dette handler definitivt ikke bare om økonomisk resultat, som kanskje er det som teller mest i næringslivet. Det hjelper lite med gode tall på bunnlinja hvis RBK ikke er en klubb man vil identifisere seg med.

For egen del har RBK har vært en klubb det har vært lett å identifisere seg med og som jeg stolt har støttet. Åpen, inkluderende og med sunne verdier. En klubb som har vært attraktiv for trenere og spillere. Hvorfor velger nå lokale spiller andre klubber og hvorfor må man nå lenger ned på lista over ønskede trenere? Kanskje i frykt for konsekvensene hvis ikke resultater oppnås umiddelbart?

Håper på rettssak

Jeg hadde aldri trodd jeg skulle støtte en rettssak mot RBK. Jeg håper inderlig at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun gjennomfører den. Den er selvsagt prinsipielt viktig i forhold til treneres rettsvern og økonomisk kompensasjon.

For meg er den mye viktigere i forhold til at vi vil få et innblikk i hvordan man internt har behandlet høyt respekterte RBK'ere. Var dette med åpenhet og respekt?

Som alle gode ledere håper jeg styreleder i RBK på et tidspunkt gjøre en evaluering av oppnådde resultater i forhold til de grunnfestede RBK verdiene. Hvis resultatet på bunnlinja blir negativt, håper jeg han tar konsekvensen av det.

Imens ønskes styreleder, klubb, spillere og ikke minst ny trener alt godt!

