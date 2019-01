Den organiserte barneidretten bør opphøre

Saken oppdateres.

Det er flott at barn og unge liker å være fysisk aktive, for eksempel med fotballen. Det er også utmerket at voksne menn som kan bevege seg ute, ikke bruker det meste av fritiden i horisontal stilling på sofaen eller stirrende på en pc-/tv-skjerm, men gir kroppen noen fysiske utfordringer nå og da, gjerne med en fotball.

Men, organisert fotballspill og annen organisert idrett, er en uting. Se bare på barnefotballen! Den skaper tvang, forventningspress og stress hos barn. Den stjeler dyrebar foreldretid (noen skal hit, noen dit), hindrer deltakelse i familiesammenkomster, frustrerer foreldre, stresser foreldre (mitt barn må bli flink, flinkere, flinkest!), og okkuperer helger nødvendig for hvile og samvær som familie. Ja, mange barn lærer knapt å fungere i en familiesammenheng. I tillegg til at stresset kan skape slitasje på foreldreforhold, kan tidsklemma også føre til psykiske problemer hos barn.

Og: Når voksne (lederne) alltid skal organisere hva barn skal tenke og gjøre, mister barna evnen til å utvikle egen kreativitet. En del barn får heller ikke tid eller overskudd nok til skolearbeidet; de sliter, både i skoletid og «fritid». Presset om å levere kan også bli så vanskelig og alvorlig for noen at de gir opp alt - og avslutter eget liv.

Derfor: Den organiserte barneidretten, hva den har utviklet seg til å være, bør opphøre. Selv om aktivitetsnivået fungerer aldeles utmerket for noen, er tapet langt større enn vinningen, for de fleste. Svært mange barn blir narret til å tro at å bli «proff fotballspill» eller «stjerne på ski», er det høyeste man kan oppnå i livet. Barn fortjener bedre. Foreldre bør ta tilbake bestemmelsen over egen og barnas fritid og la barna utvikle ferdigheter ut fra det enhver har lyst til og forutsetninger for. Det bør også settes fokus på at en del foreldre presser barn til å yte med tanke på den æren de selv ikke har greid å oppnå. Denne problematikken har opptatt meg siden en mor (først på nittitallet) fortalte at hun hadde vært vitne til at foreldre mobbet en sønn som etter deres krav ikke innfridde under en fotballkamp - (hva hun fortalte, førte til at jeg skrev Ishockeygutten, utgitt 1993).

Jeg har ofte forundret meg over den organiserte fotball-leken for voksne. Kan det finnes et mer meningsløst «yrke» enn å bruke ti-femten-tjue år av sitt liv til å springe rundt etter en ball?

Hva med pengemaskineriet som styrer idrettsmiljøene? Hva med idylliseringen av de «proffe» fotballspillerne og andre idrettsutøvere? Hva med lederskapet som skal få moroa til å fungere? Når trenere, supportere og andre ikke bare huier og skråler, men også feller tårer når for eksempel en spiller har greid å føre en ball inn mellom de tre stengene som markerer et mål, kan man undres.

Likeså over NRK, Norsk rikskringkasting, som rett ofte prioriterer som førsteoppslag at en nordmann - eller kvinne har fått hengt en medalje rundt halsen eller vunnet en ballduell, før man får vite at tusener av mennesker i et annet land må løpe for livet for å redde seg selv og andre på grunn av flom og jordskred. Idrett er tydeligvis blitt norsk verdi nummer én.

Det er tid for såkalte nyttårsforsetter, og enhver av oss kan ha nytte av å tenke over hvilke verdier man prioriterer og dyrker. Mesteren over alle mestere sa engang: «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?». Det spørsmålet bør ingen av oss regne for uaktuelt.

