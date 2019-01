Stopp prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate

«Se for deg at Oslo eller Vestlandet ikke hadde vært representert. Utenkelig!»

Nå klarer jeg ikke å sitte stille og holde munn lengre. Prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate må få en avslutning umiddelbart! Sett gata tilbake til to kjørefelt i hver kjøreretning, åpne for bil og offentlig transport gjennom hele Olav Tryggvasons gate. Nå er smertegrensen nådd for oss som driver med handel i Midtbyen. Ola Lund Renolen snur tingene på hodet når han uttaler i Adresseavisen at det ikke er bilistene som har problemer med å komme fram, men bussen. Vel, begge har problemer med framkommeligheten, men hvem er det som har skapt dette problemet?

I samme innlegg uttaler han at butikkene må endre seg, og at det kommer folk til Midtbyen når det skapes aktiviteter. Det er kanskje sant, men hva tror han vi driver med, sirkus? Vi kan ikke ha Toilldag hver dag.

Midtbyen har utrolig mange dyktige innehavere og ansatte som driver sine butikker fantastisk godt, både når det gjelder vareutvalg og service. Det er ikke mange byer i Norge som har en slik flott butikkmiks.

Vi må også takke for alle innspill om hvordan vi skal drive våre butikker, men jeg er sikker på at vi som har drevet handel i Midtbyen over flere tiår kan dette noe bedre enn både Ola Lund Renolen og hans kamerater. Hvis Trondheim ikke har en levende Midtby med handel, vil vi heller ikke kunne skape kultur og folkeliv. Vi trenger ikke forskere for å forstå det!

Etter at Olav Tryggvasons gate ble stengt er det skremmende hvor mange butikker som har sett seg nødt til å legge ned. Meg bekjent er det bare i januar åtte butikker som avvikler. Hva med alle arbeidsplassene?

Skal vi klare å snu denne negative trenden så må straksløsningen være å åpne for all trafikk inn og ut av byen. Videre må vi jobbe sammen for og finne gode løsninger slik at Midtbyen blir enda mere attraktiv.

