Visjoner for Dragvoll

Hvor skal da alle 17-åringer få sin første leksjon i bilkjøring? Parkeringsplassen ved Dragvoll er et yndet sted for ferske sjåfører, der de kan øve på å bremse, svinge og parkere. En del av auditoriene kan brukes av byens frie teatergrupper og musikkartister. Alle de grønne oasene må bevares av dugnadsinteresserte pensjonister. Tenk så flott det blir å se bambus, palmer og kiwi spire. Kontorarealene kan med letthet overtas av telefonselgere, arkitekter og interiørdesignere.

På Snaustrinda blåser det mye, så vindmøllepark må vurderes. Dragvoll er fritt for simler og reinkalver, derfor bør vindkraft satses på. Bevar Storheia og Bessaker på Fosen, ved Dragvoll er det rikelig med veier og infrastruktur. Utvinning av kryptovaluta krever mye energi. Hvor blir vel bedre å utvinne bitcoin enn nettopp her, hvor mange har fått sin eksamen filosofikum?

Idrettssenteret må forsterkes til glede for studenter og nabolag. Rulleskianlegg er vedtatt bygget et annet sted i byen, så hva med å utvide med velodrom baner i stedet? Ny svømmehall i østbyen bør bygges på dyrket mark ved Rotvoll, for all enkelhets skyld. Tenk for en stemning når hele byen samles i det tidligere akademiet for å holde kurvfest, med gjøglere, loddsalg og tombola. Martna, gatesalg og Bondens marked vil krydre det tidligere universitetet, som i motsetning til torget, ønsker velkommen.

De flotte glasstakene vil danne en storslått ramme over et helårs minigolf-anlegg. For dem som sverger til utegolf, vil det bli bygget flere greener hvor studentene spiller frizbe-golf. Deler av bygningene kan bygges om til en golf-resort. Se for deg pågangen av turister som legger til kai og fraktes med Segway eller golfbiler opp i høyden – og henrykkelsen når birdier, par og bogeyer blir slått.

Travsporten taper Leangen til fordel for ny bydel. Det er naturlig å flytte travmiljøet i Trøndelag til Dragvoll, heller enn dyrket mark i Malvik eller Leinstrand. V75 blir en helårs fest. Omsider kan vi naboer hente gjødsel til de økologiske parsellhagene våre.

Tivoli og sirkus blir jevnlig å se på de store parkeringsplassene. Tenk å kjøre pariserhjul mens de tomme metrobussene går i jevn strøm forbi. Da kan vi smile og tenke på den dristige kommunen som ivrer å vedlikeholde skiløyper i Granåsen for eliten, bygger monsterhall på Øya og graver opp hele byen for å lage busslinjer ingen vil ha. Med vind i håret vil vi glise ned mot det nye NTNU, som blir en tverrfaglig berikelse – uansett hvor det havner. Og mellom latterhikstene myse ned mot torget, som fortsatt er byggeplass til glede for byens innbyggere. Mot vest lyser den nye Gråkallen vinterpark som skrekkeksempel på tankeløs byfornyelse. Svunne tider er ikke forbi.

