Vi hadde en positiv kurve frem til Miljøgata ble etablert sist sommer

Vi henger oss på og støtter innlegget av Hans Klein hos Bogart Cosmo i Adresseavisen 22. januar. Der ber han våre politikere om å åpne alle sluser inn til byen vår.

Det har de siste ukene kommet frem klare tilbakemeldinger om at Miljøgata ikke har gitt positive resultater for trafikkavviklingen, at den fører til trafikkfarlige situasjoner for gående og ikke minst negativ effekt på handelen i Midtbyen.

Nå må politikerne gjøre tiltak som lar folk få lov til å bruke byen sin, med eller uten bil.

Etablerte butikk

For 3,5 år siden etablerte vi butikken Scent i Dronningens gate, etter å ha vært etablert på kjøpesenter.

I 2012 vedtok bystyret en målsetting om at omsetningen i Midtbyen skulle vokse med fem prosent per år ut over ordinær prisstigning. Som nisjekonsept ønsket vi derfor å satse på Midtbyen. For å være attraktiv for handlende, og et alternativ til å handle på kjøpesenter, trenger et bysentrum et mangfold av butikker.

Vi hadde en positiv kurve frem til Miljøgata ble etablert sommeren 2018. Med de mange nedleggelsene vi nå ser i Midtbyen, er det flere enn oss som har merket hvordan denne omleggingen har påvirket antall besøkende.

Strakstiltak

Vi ber, på lik linje med flere som har uttalt seg de siste dagene, om at det gjøres strakstiltak som gjør det enklere og mer attraktivt for handlende å komme til Midtbyen. Midtbyen preges allerede av mange tomme lokaler. Det er utrolig trist å se.

Uten at tiltak settes inn fra politikernes side, vil det vel neppe komme nye aktører inn i disse lokalene. Viljen til nyetablering vil utebli. Med de siste nedleggelsene, vil store deler av et kvartal få tomme lokaler (Olav Tryggvasons gate ved Olavshallen).

Det satses mer på vinterturisme, og at Trondheim skal være en attraktiv by å besøke gjennom hele året. Dette er positivt for alle deler av Trondheims næringsliv. Men ønsker vi at turistene skal bli møtt med tomme butikklokaler? Vil det da være like attraktivt å besøke Trondheim?

Fakkeltog

Må det et fakkeltog og et «midtbyopprør» til før politikerne skjønner alvoret og hva som er i ferd med å skje i sentrum?

Ingen stemme er for liten til å bli hørt i denne diskusjonen. Vi ber politikerne flytte blikket fra Nye Trondheim Spektrum og inn til sentrum! Skal vi dra arrangementer til byen vår i nærmeste fremtid, må vi kunne tilby de besøkende til disse arrangementene et attraktivt og myldrende sentrum, og ikke en «spøkelsesby».

Skal vi unngå at 2019 blir et dystert år for Midtbyen, må det gjøres tiltak – og det må skje NÅ!

