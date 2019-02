Jeg er ikke «støy», Erna. Jeg er forbannet!

Dette er Norges mest populære hunder. Sjekk hvilken hunderase som passer best for deg

Pentagon: IS kan gjøre comeback i Syria på et halvt år

Saken oppdateres.

22. januar presenterte Erna sin nye regjering. Da ble jeg og resten av oss skeive flyttet fra barne- og familiedepartementet til kulturdepartementet for å bli en kulturell kuriositet. Alt for at KrF sin nye «wonderboy» Kjell Ingolf Ropstad skulle slippe å være homominister og ha ansvaret for oss skeive.

LES OGSÅ: Ingen «mørkemenn» i historiens største regjering

Begrunnelsen er at den nye statsråden skulle få slippe «støy». Jeg føler meg verken som støy eller en kulturell kuriositet. Jeg føler meg forbannet. Jeg er forbannet for at Erna har brukt oss skeive som en kasteball for å tilfredsstille KrF sitt marginale kristenkonservative grunnfjell. Jeg er forbannet over at Erna sender ut et signal om at det er ikke så farlig hvem som har ansvaret for homopolitikken. Bare det ikke er en KrF-er. Jeg blir forbannet når jeg hører statsråd Ropstad snakker om hvor gjerne han ville ha ansvaret for homopolitikken, men kvittet seg med den. Jeg er forbannet over at Ropstad ikke vil vise sitt engasjement for homosaken ved å gå i Pride.

En ufarlig spasertur, men en viktig og konkret solidaritetshandling for oss som setter menneskeverdet i sentrum. Jeg blir forbannet når statsråd Ropstad blir fremstilt som offer i saken, og at kritikken imot han blir fremstilt som mobbing Det er ikke Ropstad som er offeret. Det er de skeive som er i skapet. Det er de som hører at Ropstad gjerne skulle ha hatt ansvaret for homopolitikken, men vil ikke ha den likevel. Hvordan skal en tolke det?

LES OGSÅ: Toleransens grenser

Når en er i skapet så trenger en ikke slike utsagn, men nestekjærlighet. Vi som ikke er i skapet lenger, trenger heller ikke slike utsagn. Vi trenger den nestekjærligheten som Knut Arild Hareide ga med å gå i Pride i solidaritet med skeive etter massakeren i Orlando. Vi trenger mer av den nestekjærligheten som fantes under Hareide sitt KrF. Ropstad sitt KrF har til gode å vise oss den. Men jeg håper at han vil vise den i å gå i en Pride.

Så Erna. Jeg er forbannet på deg. Forbannet for at du gjør hva som helst for å være statsminister. Den energien jeg får av å være forbannet skal jeg bruke på å jobbe for et varmere samfunn der alle skal med.

Hør våre kommentatorer snakke om nye politiske skandaler, skyhøye strømpriser og den vanskelige humoren

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter