Gode tips for å bli en ekte matredder

Saken oppdateres.

Jeg handler på butikken tre-fire ganger i uka, og er åpenbart vel bevandret i korridorene av bugnende disker og overfylte reoler. Noe jeg tror mange er. Hver bidige gang blir jeg overrasket over det gapende forholdet mellom hvor lite jeg i grunn skulle kjøpe versus hvor mye jeg endte opp med. Hvert butikkbesøk har blitt et solid slag til dømmekraften, og det neste hardere enn det forrige.

Under diskene og bak reolene er en endeløs kamp om å vinne min gunst. At du har mange valgmuligheter, er ikke nødvendigvis en bra ting. Dette kan nemlig føre til at du handler med deg mer enn du trenger! Med bedre handlevaner kan fremtiden se litt grønnere ut. Spesielt hvis du ikler deg en linsydd superheltkappe og proklamerer deg som matredder!

Her er noen ferdigheter du kan tilegne deg for å bli en stadig mer avansert matredder under butikkbesøkene:

Ikke handle på tom mage. Fra egen erfaring har jeg mange håpløse historier. Når man vandrer sulten rundt omkring i butikken, er alt som sølvpapir for en skjære. Dømmekraften er svekket som hos en treåring, og man ender opp med mer enn man trenger.

Skriv en handleliste. Når du har mestret å ikke handle på tom mage, kan du løfte matredder-gamet til et nytt nivå. Det impulsive og sultne eldre deg tilhører forhistorien – nå er du blitt behersket og mett, og skriver handleliste før du handler.

Bruk et budsjett. Å holdes i noen økonomiske seler, gjerne seler som er litt strammere enn man er komfortabel med, hjelper deg å tenke på å få det meste ut av pengene. Det er bra for lommeboken, men også for miljøet. Penger appellerer til våre selviske jeg, men om det også gagner miljøet, så la det være slik!

Hold orden i kjøleskapet og fryseren. Et rotete kjøleskap er den overgrodde og forsøplede bakgårdshagen til et realt miljøsvin. Og slik vil du ikke ende opp. Ha matvarer så langt fremme som mulig og ikke skjult bak større ting. Har du flere av samme matvare, kan du sette den eldre fremst slik at det ikke er noen tvil om hvilken som bør prioriteres å spises opp. En kaotisk handletur fører til kaos i kjøleskapet. Så du er langt på vei om du har skrevet en handleliste og unngått sultens delirium før butikkbesøket.

Hjelp butikken med å redusere matsvinnet. Mange kommer single bananer og snål frukt til unnsetning (det er innsiden som teller), og velger melken med kortest holdbarhetsdato fremfor den med lengst. Butikkene lytter faktisk til forbrukerne, så smitt matredder-ånden over på de. Mange butikker har allerede tiltak for å minske matsvinnet sitt, blant annet ved å nedprise mat med kort holdbarhetsdato og redde overskuddsmat med «Too Good To Go-appen». De har tatt skritt mot å bli ekte matreddere – vær en matredder du også og møt dem på halvveien!

