Den ene naboen vår smugrøyker bak trappa

Direkte: Kristoffersen kjører for gull nummer to

Saken oppdateres.

Leser stadig om at jo høyere utdanning du har, jo friskere er du. Spiser sunnere, trener mer, røyker og drikker ikke, lever lenger. Pussig det der. Vi er et par som bor i et villastrøk. Vi pusler i hagen, går oss en tur, tar en kaffe og kanskje en røyk. Et lite glass rødvin om kvelden. Vi har våre små plager, men heldigvis ikke noe alvorlig.

LES OGSÅ: Fedmeproblemet er langt mer enn intervalltrening og diett

Vi er omgitt av akademikere, leger, fysioterapeuter og gudene vet hva. De stresser rundt. Springer på tur, spiser økologisk og tar helsa på alvor. Vi får jo noen stikk om at: nå må dere slutte å røyke, gå lengere turer etc, etc. Den ene naboen står og smugrøyker bak trappa. Bare vi som ser han. Kona er på trening og han har en pause. Så var det den helsa da. En nabo har fått brystkreft, en har fått slag, en har fått MS, en har fått Parkinson, en har fått hjerteinfarkt. Dette er bare i gata vår, og alle har høyere utdannelse, lever sundt og trener. Det er noe som ikke stemmer. Var det deres skyld at de ble syk? Neppe. Hvis jeg blir alvorlig syk, er det min feil? Selvfølgelig. Jeg har jo ikke sprunget på tur, tatt flere mastergrader og holdt meg unna rødvin og en røyk i ny og ne.

LES OGSÅ: De med flest studiepoeng går Birken og følger helseråd

Jeg savner sannheten. Noen rammes av sykdom, andre slipper unna. Min far, professoren, ble dement. Er det mulig. De kloke sier at bruker du hjernen mye, minskes sjansen for demens. Han var vel på topp ti av smartinger i dette landet. Hjalp ikke det gitt. Jeg har en stille bønn til de som uttaler seg i media om helse og livstil. Ikke få oss vanlige mennesker til å føle skyld i ting vi ikke rår over. Sykdom rammer alle samfunnslag. I gata vår, mest de på toppen.

Hør våre kommentatorer og gjest Jonas Skybakmoen snakke om Venstre-bråk, Skippysenteret og trøndersk kulturliv

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter