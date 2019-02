Exit Leon? Selv er jeg bare trist!

Saken oppdateres.

Jeg har nettopp lest oppslaget om Leon Bafondoko på hele fem sider i fredagsutgaven i Adressa. Jeg ble både sjokkert og lei meg. Jeg var selv til stede på nominasjonsmøte til Trondheim Arbeiderparti. Vi var mange som ikke var kjent med denne saken før den ble blottlagt på selve møtet. Vi opplevde en fortvilt ungdom som uten tvil følte seg urettferdig behandlet, og uten mulighet til å forsvare seg mot beskyldningene som ble fremsatt.

Mange av oss opplevde også at dette umulig kunne være en varslingssak. Da vi kom til voteringen, ga da også en god del av oss vår stemme til Leon. Ikke på grunn av det som skjedde på møtet, men fordi vi hadde lært Leon å kjenne som en flott og dyktig ungdom som vi ønsket å få inn i bystyret. Etter å ha lest oppslaget i Adressa som gir oss et bredere innsyn i saken enn hva mange av oss hadde på nominasjonsmøte, så kan det føles som det er noe annet som ligger i bunnen av denne saken.

Mest skuffet er jeg over AUF lederen i Trøndelag og hennes lederegenskaper. Ikke minst med tanke på at hun etter høstens valg mest sannsynlig snart skal bli kommunalråd og ta del i den politiske styringen av byen vår. I denne saken og sakens karakter burde hun først og fremst forsøkt å løse denne saken på laveste nivå. Da kunne denne saken på nominasjonsmøte vært en ikke-sak. Istedet løfter hun bare saken opp til AUFs generalsekretær, og toer sine hender. Slik denne saken er blitt behandlet har jeg full forståelse for at Leon Bafondoko må føle seg som rettsløs i denne sammenheng. Han ber generalsekretæren om å få vite hva varslet handler om, men får nei. Dette på tross av at AUF i sine egne etiske retningslinjer står at den som er anklaget skal «gis rimelig tid til å uttale seg om bevisene».

Når generalsekretæren og AUFs leder i Trøndelag skal møte Leon får han ikke beskjed om at han har rett til å ha med seg en person. I en slik situasjon blir han selvsagt den underlegne. Når Leons advokat ber om å få varslet og innsyn i saksbehandlingen, så får han nei. Dette strir jo mot alle rettsprinsipper. Hele denne saken tjener ikke AUF og dens leder noe ære. Selv er jeg bare trist.

