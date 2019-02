Det blir større kapasitet og flere avganger på de aller fleste bussruter

Saken oppdateres.

I dette innlegget ønsker vi å svare på spørsmål stilt i flere Ordet fritt-innlegg den siste uka. Alle omhandler rutetilbudet med nytt kollektivsystem i trondheimsområdet fra 3. august i år.

Det er gledelig at mange er godt i gang med å undersøke sine nye reisemuligheter, og vi har stor forståelse for at det ved omlegging av et godt innarbeidet kollektivsystem dukker opp både spørsmål og reaksjoner. Målet med nytt kollektivsystem er å gjøre det mulig for enda flere å reise kollektivt, både i dag og i årene som kommer. Mens dagens grunnstruktur i kollektivtilbudet stort sett har vært uforandret siden 70-tallet, skal det nye kollektivsystemet fungere godt både i 2019, og når vi er 40 000 flere innbyggere i 2030.

Når byen har vokst har også reisebehovene endret seg, og det nye nettverket følger i stor grad disse reisestrømmene. Det blir større kapasitet og flere avganger på de aller fleste linjer, og nettverket dekker mange reisebehov i de ulike bydelene i tillegg til å binde byen sammen på tvers uten at alle må reise om sentrum. Noen vil kunne reise akkurat som i dag, mens andre vil endre reisemønsteret sitt.

Mandag 18.02. viser Birgit Hauglien til endringer i rutetilbudet fra Valentinlyst til henholdsvis sentrum, Trondheim sentralstasjon og City Lade.

Med linje 22 kan man enkelt reise direkte fra Valentinlyst til sentrum akkurat som i dag. Denne linjen får likt linjenummer og vil følge den samme traseen. Dagens rute 60 erstattes av linje 13, som har høy frekvens og vil gi mange reisemuligheter fra knutepunktet Strindheim, deriblant til Trondheim sentralstasjon. Skal man reise fra Valentinlyst til City Lade, vil linje 13 stoppe nærmere kjøpesenteret enn dagens rute 60, med betjening av holdeplassen Jørgen B. Lysholms vei. Ønsker man å ta buss enda nærmere, anbefales overgang på Strindheim til metrolinje 2 som betjener holdeplassen Lade idrettsanlegg.

Lørdag 16.02. er Dale M. Licita urolig for frakjøringer med linje 11 som erstatter dagens rute 8. Kapasiteten på denne linjen vil imidlertid økes. Rute 8 kjøres i dag med 15 meter lange busser, mens det fra høsten vil kjøres med 18 meter lange leddbusser på linje 11.

Innsenderen omtaler også endringene som skjer med dagens rute 8, som vil kjøre via Trøndelag Folkemuseum og Roald Amundsens veg til sentrum, og ikke i Breidablikkveien via Åsveien skole og Byåsveien som i dag. Fra Framveien holdeplass, som nevnes i innlegget, til sentrum anbefaler vi enten å ta linje 13 til St. Olavs hospital for omstigning i samme reiseretning, eller å gå rundt 350 meter til Åsveien skole for å ta metrolinje 3 som går med hyppig frekvens til sentrum.

Fredag 15.02. skriver Tore Qvenild om linje 71 som erstatter dagens rute 38. Linje 71 vil kjøre til og fra Trondheim sentrum i rush. Utenfor rush blir det omstigning til metrolinje 1 på Tillerterminalen. Innsenderen spør om linje 71 vil vente på metrolinje 1 for reisende som skal hjem fra Midtbyen. Svaret på dette er ja. Der det er omstigning til en linje med mer enn 20 minutters frekvens, er det såkalt «garantert overgang». I AtBs reiseplanlegger og rutetabeller er det lagt opp til fem minutters overgang fra metrolinje 1 til linje 71. Ved forsinkelser skal linje 71 vente i ytterligere fem minutter, noe som gir en buffer på ti minutter. Dersom bussen blir mer enn 20 minutter forsinket fra holdeplass gjelder vår reisegaranti.

I løpet av mars vil AtBs reiseplanlegger og appen AtB Reise oppdateres med nye rutetider fra 3. august. Dette vil gjøre det enklere for alle å sette seg inn i og planlegge sin nye reisehverdag fra høsten. Vi er også tilgjengelig for å svare på spørsmål om det nye kollektivsystemet, og anbefaler å ta kontakt med AtB kundesenter for god veiledning og hjelp!

