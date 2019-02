Giskes tid som Ap-topp bør være over

Tønseth har trent hele sesongen med ett mål for øyet: – Det er viktig for meg

Det går en komiserie på engelsk TV som heter: «Idiot på tur». Man skulle tro Trond Giskes og Jorodd Asphjells tur på bar i Oslo forrige lørdag var en episode i den serien. For makan! Det er vel knapt skåret mer spektakulært selvmål enn det Trond Giske gjorde i den anledning.

Men saken er at Trond Giske aldri skulle vært foreslått til noe verv i Trøndelag Ap. Man må spørre seg: Skal kameraderiet på toppen i Trondheim Ap aldri ta slutt? Hans støttespillere her snur det blinde øyet til uansett hva han gjør. Jeg må si at jeg for første gang i et livslangt partimedlemskap skammet meg over å være medlem i et Ap hvor en enkelt persons interesser så åpenlyst stilles over partiets interesser. Slik persondyrkelse er både farlig og skadelig for partiet.

Hva er Trond Giskes «meritter» på utelivsområdet de siste årene? Han har flere ganger brutt Aps etiske regler og er beskyldt for å utnytte sin maktposisjon til å trenge seg på og trakassere unge damer. Det er altså ikke snakk om enkeltepisoder eller et enkelt tilfelle. En person som viser slik mangel på dømmekraft, kan ikke ha ledende verv i Ap. Og dette forverres ytterligere ved at Trond Giske framstår som han ikke forstår alvoret i disse sakene. Noe episoden på baren i Oslo forrige helg til fulle viser.

At Trond Giske skulle gis tillitsverv i partiet framstår som et slag i ansiktet på de unge modige kvinner som har stått fram og varslet om disse regelbruddene. All ære til dem for det!

Jeg tror det er på tide at noen fra grasrota i partiet gir sitt syn på det som nå skjer i Trøndelag Ap. Selv om Trond Giske av sine våpendragere framstilles som partiets redningsmann, er mange på grasrota langt mer skeptisk til ham. Han er en stadig kilde til uro og konflikter. Vi får bare håpe at han etter hvert innser dette selv. Men det er vel for mye å håpe på når vi ser hva han selv og hans støttespillere investerer for å få han inn i ledende verv igjen?

