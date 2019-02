Jeg er redd. Jeg er sint.

Saken oppdateres.

Jeg er ung, men ikke dum. Du trenger ikke lang livserfaring eller høy utdannelse for å se og oppleve hvordan verden er blitt. Rettere sagt hvordan menneskene er blitt. For hvert enkelt menneske velger selv.

Hvorfor følger så mange den strømmen, der bare en selv har det bra, så kan en gi f … i hvordan andre har det?

Er dere svake? Har dere ikke viljestyrke? Det er ikke noen vits i å skylde på dårlig barndom, at du har havnet i feil gjeng osv. Det er DU og bare DU som velger din vei!

Titt og ofte står det om mobbing på nyhetene. Noen tar selvmord etter å ha blitt mobbet i mange år. Folk hyler opp om hvor forferdelig dette er og viktigheten av å bry seg. Og alle nikker og er enig.

Hvis dere er enig, hvorfor fortsetter dere i samme dur som før? En dag kan det være noen du kjenner dette skjer med. Og det kunne kanskje vært unngått om nettopp du hadde brydd deg. Det er ikke vanskelig å bry seg. Det er ikke vanskelig å rekk ut ei hånd til den som trenger det. Det er ikke vanskelig å være snill!

Det er lørdagskveld og det er fest på gang. På vei ut av døren kommer du på han som ikke var bedt på festen. Som aldri blir bedt med. Du ser på meldingen fra ham, hvor han spurte om du ville komme over og game. Du har ikke svart. Festen venter jo..

Om du er barn, ungdom, voksen eller eldre. Prøv å stopp den skremmende egoistiske utviklingen som er på full fart fremover i samfunnet nå. Del øyeblikk, snakk sammen, vær sammen. Lover at det vil gjøre livet rikere. De minnene er verdifulle!

Hvis en i din omgangskrets blir alvorlig syk, er virkeligheten til mange at de mister familie og venner. Dette er noe jeg selv opplever. Hva om det er du som blir syk og trenger noen? Er det bare de som er friske og som kan være med å trene og feste som er verdt å ha som venn?

Nå har jeg snakket mye om hvor likegyldig og egoistiske mange mennesker er i dagens samfunn. Jeg personlig er veldig glad i dyr, spesielt katter. Hvor høy status har en katt for mange? Liten. De er ofte gratis.

En plastpose på butikken, som oppå det hele skader miljøet, koster penger. Så lenge katter gis bort, vil enkelte fortsatt ha bruk og kast mentalitet når det gjelder disse små levende individene. Og så lenge kastrering ikke blir lovpålagt katteeiere, vil det fortsette å florere med hjemløse uønskede små som enten fryser i hjel eller sulter i hjel.

Hva gjør politikerne for å hjelpe hjemløse dyr? Jo, de velger bort økonomisk støtte til organisasjonene som hjelper dyr. Det er ingen som ber en politiker personlig om å tilbringe ei natt ute i kulda, ved fangstfella, for å fange inn en pusemamma og hennes fire små. Nei, det er frivillige mennesker, som bryr seg om dyr, som gjør det.

Men hva skjer etter innfanging? Da trengs en organisasjon som eksisterer på lite økonomiske midler til å ta imot denne lille pusefamilien. Så blir det en tur eller flere til veterinær for helsesjekk, kastrering mm. Dette er ikke gratis!

Hvordan kan dere politikere få dere til å ta vekk midler som redder liv? Veldig mange hjemløse katter dør hvert år pga. kulde, matmangel og sykdom. Men dere som sitter på pengesekken bryr dere ikke om det. Det er jo bare ei katt...

Så ufattelig mye vondt og uforståelig skjer! Hvor er det blitt av kjærligheten? Til dyr og til medmenneskene? Verden er blitt en vond plass å leve i!

«The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated» (Mahatma Gandhi ).

