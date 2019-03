En stor gruppe racersyklister suste forbi meg i stor fart på den smale gangveien

Først møtte Iversen kongen. Så skal han møte svigerfar for første gang: - Hjelper kanskje å ha to gull rundt halsen

Jeg tar ofte noen turer langs gangveien på Malvikveien (Fylkesvei 950) fra min bopel i Malvik. Dette foregår både til fots og med sykkel.

Lørdag, 23. februar i år, kl. 1430, var jeg på tur mot Coop Extra Vikhammer. Jeg gikk langs venstresiden av gangveien, fordi jeg vet av erfaring at det kommer syklister i stor fart bakfra, uten at man hører dem eller at de gir noe varsel.

Da jeg var kommet midtveis mellom svingen ved Naustkleiva og Vikhov-området, kom det plutselig og helt overraskende en stor gruppe racersyklister i stor fart (ca. 40 km/t) på gangveien, helt lydløst, uten noe som helst varsel bakfra. Dette var en gruppe på ca. 25–30 syklister som lå i en tett gruppe med to og tre i bredden. De var så nær meg at flere berørte det høyre jakkeermet mitt. Jeg hørte ikke at de kom. Det var ingen varsling og jeg skvatt skikkelig til.

Den asfalterte gangveien er kun to meter bred, og langs den venstre siden var det snøslaps-/iskant og vanndammer som gjorde bredden enda mindre. Det er montert autovern mot veibanen.

Jeg er veldig forundret over at det kan foregå avansert trening med en stor gruppe racersyklister på en smal gangvei, og at de uten hensyn kan suse forbi gående personer i stor fart, uten at de varsler eller viser aktsomhet og hensyn?

Iflg. Trafikkreglenes anvisninger § 18 står det: «Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.»

Slik det er beskrevet foran, er det vel liten tvil om at man i dette tilfelle ikke har vært særlig aktsom og hensynsfull. Skadepotensialet er relativt stort, hvis man skulle bli truffet av en syklist når man går på gangveien uten å ane at noen kommer i full fart.

Vi har jo alle sett eksempler på gruppevelt av syklister i tette grupper i konkurranser og lignende.

Vi må prøve å forebygge slikt, både av hensyn til gående og racersyklister som trener for å bli gode.

Jeg kjenner ikke til hvilken sykkelklubb som trente denne lørdagen på gangveien ved Vikhov i retning mot Trondheim, men jeg håper de kan se dette og etterkomme ønsket om å være aktsom og hensynsfull i større grad. Mitt håp er at jeg og andre som benytter gangveien kan slippe å bli utsatt for slik ubetenksom risiko.

Jeg kan også komme med et «nyttig tips» til alle syklister, og ikke minst dem som driver sykkelsporten aktivt og kjøper sykler som koster mange titusen kroner: De kan montere en ringeklokke til 20-30 kroner på styret, og gi varsel med den når de nærmer seg folk bakfra.

Det hadde vært supert.

