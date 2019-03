Din uansvarlige, hissige og nedlatende mann!

Saken oppdateres.

Søndag 3. mars mellom klokka 15–16 var jeg på joggetur. Jeg kledde meg godt synlig; med gul refleksvest og neonfarget oransje pannebånd. Dette til tross for at det fortsatt var fullt dagslys. Jeg tenker at det ikke kan skade å være så synlig som mulig.

Jeg sprang på venstre side bortover Tungsletta fra Tine mot Circle K. Da jeg skulle over fotgjengerfeltet ved CK, så jeg det kom en bil nedover fra brua over E6 i en ganske stor fart inn mot rundkjøringa. Jeg tenkte at det var en selvfølge at denne bilen skulle stoppe for meg. Så jeg jogga ut i vegen.

Hadde jeg ikke trukket meg unna i siste liten, så hadde denne bilen kjørt over meg. Som sagt, jeg var meget godt synlig, han burde sett meg fra langt oppe i bakken og han burde også hatt lavere fart. Når man står ved dette fotgjengerfeltet, er det ingen tvil at man skal over veien. For det er eneste mulighet.

Jeg jogget bare videre over, og opp mot brua. Det tok ca. ett minutt før jeg hørte bak meg: «Hva fan holder på med? Du kan ikke bare springe ut i veien»?

Han kjefta i to minutter til det ble lang kø bak. Så kjørte han videre for å snu i rundkjøringa, kom tilbake og kjefta videre. Alt han ropte, orker jeg ikke gjenta. Men jeg svarte så det holdt. Til deg din sure mann: Jo, jeg tar ansvar. Jeg hopper ikke ut foran biler. Klart jeg kan springe ut i veien. Det er jo veien jeg skal over. Skal jeg stoppe hver gang jeg skal over et fotgjengerfelt? Det var et oversiktlig område. Jeg kler meg godt synlig, og når det er fotgjengerfelt er det du som har ansvar for å kjøre sakte inn mot rundkjøring og stoppe for fotgjengere.

Du vet de blå skiltene som viser fotgjengerfelt? Det er meningen at du skal skjønne at det kan komme mennesker der. Derfor er det også lurt å sjekke det og slutte å late som du hadde lav fart. For det sa du. Men hvordan har det seg da at du ikke klarte å stoppe? Og hvorfor roper du verre enn en femåring høy på sukker?

Hvem tror du hadde tapt saken om du hadde kjørt over meg i et fotgjengerfeltet? Jo, det er den sure og høylytte mannen. Skikkelig arrogant var han også.

