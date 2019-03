Legger ned på City Syd, men har stor tro på Midtbyen

Rokas (18) har lagd et spill for å samle inn penger

Da City Syd åpnet høsten 1987, var vi med fra starten og har vært der frem til nå, i 31 år.

De senere årene har det blitt stadig mer utfordrende for oss der oppe, og det er med vemod vi har valgt å avslutte driften av vår avdeling på City Syd fra 15. mars i år.

For en frittstående butikk med behov for høy grad av service, ble det for kostnadskrevende å lykkes der. Husleie for enkeltbutikker er skyhøy i forhold til den husleie kjedebutikker forhandler seg frem til sentralt, og lange åpningstider gir svært høye personalkostnader. Det er ikke tilfeldig at de fleste butikker i kjøpesentrene tilhører kjeder.

Nå samler vi ressursene i sentrum. Vi har stor tro på Midtbyen, og vår avdeling på Nordre hadde i fjor en positiv utvikling. Vi synes det er leit at Midtbyen «snakkes ned» stadig vekk. Hva med å forsøke å fyre opp en positiv holdning til sentrum i stedet?

Ofte nevnes internett som en trussel mot handelen i sentrum, og i en del tilfeller stemmer det nok at det har blitt en stor utfordring. Samtidig ønsker mange å orientere seg om utvalget før de oppsøker en fysisk butikk. Da gjelder det å være til stede!

Vi jobber aktivt med vår nettbutikk og opplever at denne kombinasjonen av nett og fysisk butikk er veldig viktig.

Midtbyen har så mye mer å tilby enn et kjøpesenter: Fuglekvitter og måkeskrik. Frisk luft og varierte inntrykk. Og ikke minst fortsatt ganske mange nisjebutikker. Her kan du få personlig service og gode råd når du handler.

Hvorfor oversvømmes «gamlebyer» i Tyskland og Sør-Europa av turister? Jo, mennesker liker og trenger variasjon. Glatt og ensformig miljø på et kjøpesenter er effektivt, men gjør oss ikke lykkelige.

Lykkelige blir vi av å stimulere sansene mens vi rusler rundt i et sentrum hvor vi finner små og store hus, gjerne i forskjellige farger; varierte lyder og lukter; trær; parker; store åpne plasser og små veiter.

Vi anbefaler alle å ta en tur i Midtbyen med åpne øyne. Gå litt andre ruter enn du pleier og dra hjem etterpå med følelsen av å ha opplevd noe. Nesten som om du har vært på en liten ferie.

Vi oppfordrer alle våre kolleger i Midtbyen til å huske å vaske vinduene sine og å pynte litt ved inngangen til butikkene. La oss gjøre det koselig for folk å komme til oss.

Velkommen til Midtbyen!

