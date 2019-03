Du kjører ikke bil og ser på mobilen

Dette kartet er dårlig nytt for deg som er redd for flåtten

Det tar to minutter å kjøre til barnehagen. To minutter – med bilen full av det kjæreste jeg har. Oppmerksomme ører. Barnelatter. Øynene på veien. To minutter med hendene på rattet. To verdifulle minutter. To sekunder.

Det tar to sekunder å sjekke mobilen. To sekunder. Du ser ikke på veien. Viktig møte? Viktig flørt? Øynene på telefonen. To sekunder med blikket ned. Det tar to millisekunder å forandre livet i 50 km/t. To millisekunder. I feil kjørebane. På glatt underlag. Barneskrik. Voksenskrik. Tuting. Hoing. Brems! Autovernet? Deg?

To utslagsgivende millisekunder. To minutter. Jeg trenger to minutter. Puste, ned med pulsen. Man kjører ikke bil i en sånn tilstand, tenker jeg. Man kjører ikke bil og ser på mobilen heller. Du kjører videre. Du skremte oss i dag. Den trygge veien til barnehagen – utrygg på grunn av to sekunder.

To sekunder av din oppmerksomhet. I feil kjøreretning, i 50 km/t rett ved overgangen ved barnehagen. Du hadde kjørt over et lite barn i dag, om det hadde vært et barn der. På grunn av to sekunder med blikket på mobilen.

