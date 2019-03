Det er helt ute av kontroll og det kan være livsfarlig å bli truffet av en syklist i full fres

Flere kvinner har brukt denne kvitteringen for å få tusenlapper tilbake for «stjålet» luksusveske

Saken oppdateres.

Nå skal jeg være litt kjedelig, men la oss ta en liten oppfrisking av vegtrafikkloven og gå igjennom hva skiltet på bildet betyr.

Man må ikke ha førerkort for å sykle, men det er nå en gang slik at en sykkel er definert som et kjøretøy; derfor skal du i all hovedsak følge samme regler som andre kjørende. La oss se nærmere på saken jeg vil ta opp, og som er tatt opp så uendelig mange ganger før.

Bakklandet er et sted hvor mange ferdes, både fordi det er et trivelig sted å tusle når man har litt tid til overs, det er Trondheims nest største turistattraksjon, noen av oss bor her og andre suser gjennom på vei fra A til B.

Det er med andre ord et veldig levende område. Når mange skal ferdes samtidig på et (relativt lite) område, må vi ta hensyn til hverandre. Slik oppleves det ikke slik det er nå.

Jeg skjønner at syklister tror at de to flate gangstiene på brusteinene er sykkelstier, men det er dessverre ikke tilfelle. De er der for alle som ønsker å gå, sykle eller trille på dem.

Så kommer det et skilt på banen her, som det er litt viktig å få med seg. La oss si du kommer fra Gløshaugen, du har akkurat passert Gamle Bybro og passerer mellom Kaffebrenneriet og Adam og Eva frisør, da møter du også på skiltet som sier at området er et gatetun.

Boom!

Fordi loven sier at gatetun først og fremst er for de gående. Gatetun er et tiltak som fortrinnsvis er ment å fremme opphold og lek på steder hvor trafikk med kjøretøy har begrenset omfang.

Og da må jeg bare gjenta meg selv:

Du som syklist er like mye en del av trafikken som andre kjøretøy. Det betyr at det finnes egne lover og regler du må kunne når du ligger på to hjul.

Så når syklister roper, plinger og akker seg over fotgjengere som svimer rundt på Bakklandet, så er det helt uten grunnlag for å gjøre det!

I tillegg er det slik at fartsgrensen i et område som er regulert som gatetun er gangfart (definert som maksimalt 15 kmt/). Nok en gang gjentar jeg meg selv, i håp om at det går inn: Gangfart!

Det er ikke mye gangfart å spore hos syklistene her nede i 16-tiden på en onsdag ettermiddag, altså.

Jeg synes ikke det er kjempegøy å være et «rævglæfs» på Ordet fritt (jo da, litt). Men når et område er skiltet og regulert, og en gruppe farende setter seg over dette, skaper det til tider total forvirring og farlige situasjoner. Hver eneste dag!

I sommer ble en av mine 5-åringer (ja, jeg har to av dem) påsyklet på Bakklandet. Hun vet at dette er et gatetun, 5-åringen, altså! Så hun svimer rundt i sitt nærområde med den største selvfølgelighet, noe hun har all rett til akkurat der.

Damen som traff henne var ikke særlig høy i hatten, men det gikk heldigvis bra. Men det kan gå dårlig neste gang. Og før eller siden kommer neste gang, fordi det er helt ute av kontroll og det er potensielt livsfarlig for en person å bli truffet av en syklist i full fres.

Neste gang du ser ei blondine med to små blondiner som nekter å flytte seg for ditt «pling», plystring eller rop - så er det meg.

Og som det «rævglæfset» jeg er, kommer jeg bare til å rope GATETUN! tilbake og fortsette å balansere på de deilige flate hellene. Fordi det har jeg all rett til.

Du kan få suse rolig forbi … i gangfart.

