Min svigermor på over 90 år var helt utslitt og måtte kaste opp da hun kom fram

Saken oppdateres.

Så ble vi rammet nok en gang. Denne gangen var det min svigermor som måtte ha hjelp fra profesjonelle til å berge livet.

I juni 2018 falt min nevø ned 7 meter og landet på et tunnelgulv. Han ble sendt med helikopter til St. Olavs hospital. Det ble slått fast at han hadde fått en kraftig hjernerystelse og var naturlig nok forslått over hele kroppen.

Han ble skrevet ut fra sykehuset samme dag med beskjed om overvåking. Han skulle vekkes hver time og hans nærmeste fikk informasjon om hvordan de skulle takle en for dem uvant situasjon. Han hadde flyttet inn i nytt hus og bodde alene, den utfordringen ble overlatt til familien.

Mandag 25. februar fikk vi en ny bekymring: Min svigermor ble akutt syk og måtte ha øyeblikkelig hjelp. Ambulansepersonalet og en lege fra Hitra gjorde en fantastisk innsats, helikopter ble rekvirert og hun ble fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim.

Nok en gang fikk vi en bekreftelse på at vårt helsevesen er fantastisk. Etter en intensiv periode med førstehjelp og behandling, kunne vi i den nærmeste familie slappe av, hun var reddet. Betjeningen ved den avdelingen hun kom på, var enestående. Den nærmeste familie var på besøk hver eneste dag, vi registrerte at formen var på vei tilbake.

Men vi var også enige om at det måtte bli et langt opphold på sykehuset. Overlegen uttalte fredag 1. mars at hun ville bli på sykehuset til hun fikk kreftene tilbake og at hun fikk plass ved Hitra helsehus.

Stor var overraskelsen da en representant for sykehuset ringte og forklarte at hun skulle sendes fra sykehuset i ambulanse om kvelden 1. mars.

Ambulansen skulle komme ca. kl. 19. Hun ble gjort klar til avreise. Hun måtte vente til ca. 21.30 før ambulansen kom, de ankom Hitra ca. 23.15.

Min svigermor på over 90 år var helt utslitt og måtte kaste opp da hun ankom Hitra helsehus.

Dette er ikke en kritikk rettet mot helsepersonalet, de gjør en fantastisk jobb. De redder liv hver eneste dag.

Vi ønsker et svar fra de ansvarlige. Hva er det som gjør at pasienter blir skrevet ut fra sykehuset på et tidspunkt som gjør det veldig krevende for både pasienten og pårørende?

Er det økonomiske forhold som ligger til grunn?

