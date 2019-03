Tre teatersjefer i Trøndelag: Ytringsfriheten trues  

Test av Playstation Now: Netflix for dataspill er her – og det virker

Stor oversikt over 37 alpinanlegg: Her er det billigst for familien å stå i bakken

Stor oversikt over 37 alpinanlegg: Her er det billigst for familien å stå i bakken

Saken oppdateres.

Det er med dyp uro vi registrerer at kunstnerne bak forestillingen Ways of Seeing av Pia Maria Roll, Hanan Benammar, Sara Baban og Marius von der Fehr og teatersjef ved Black Box Teater, Anne-Cècile Sibue-Birkeland, er siktet etter straffelovens paragraf 267 for krenkelser av privatlivets fred.

Politiet har tatt rettslige skritt for å kunne gjøre husransakelser hjemme hos de siktede og i Black Box Teaters lokaler. Dette på bakgrunn av et ikke lokalisert fasadebilde av en politikers hus i en teaterforestilling.

Les også: - Erna Solberg må være varsom

Tilsvarende er vi bekymret for kunstnerne og teatersjefens rett til ytringsfrihet, men også det generelle ytringsklimaet, når vår egen statsminister Erna Solberg kommenterer hvorvidt kunstnere har trått over en grense for ytringsfriheten eller forhold som angår kunstens rett til å velge sitt innhold og sine virkemidler.

Debatten rundt produksjonen Ways of Seeing på Black Box teater startet allerede høsten 2018, da den fikk den oppsiktsvekkende konsekvens at Frp i Oslo bystyre foreslo å stryke teatrets støtte med henvisning til kontroversene rundt forestillingen.

Da gikk kulturminister Trine Skei Grande ut og sa «Vi skal ha scener som utfordrer makten og maktens tanker. Det er kunstens oppgave» (Trine Skei Grande til NRK).

Vi håper Grande og øvrige regjeringsmedlemmer kommer på banen og uttaler seg om ytringsfriheten i vårt demokrati, noe regjeringen er satt til å beskytte.

Les mer: Black Box-sjefen vil sette opp omstridt teaterstykke på nytt

Situasjonen rundt Ways of seeing og dens kunstnere er spesielt oppsiktsvekkende sett i forhold til Kulturmeldingen, Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida, som kom for kun måneder siden.

Meldingen forankres tydelig i grunnlovens paragraf 100, også kalt Ytringsfrihetsparagrafen. Fundamentet i kulturmeldingen er kunstens rett til å ytre seg fritt og kunstens nødvendige plass i demokratiet.

Meldingen viser til at demokratiet blir utfordret, og at vi internasjonalt ser at ytringsfriheten, den kunstneriske friheten og den faglige frie stillingen til kulturinstitusjonene er under press.

Les også: VG: Kunstnere og teaterdirektør siktet etter forestilling

De norske teatrene utgjør en kunstnerisk infrastruktur for produksjon av frie tanker og ytringer uavhengig av politiske myndigheter. Det er et mandat det demokratiske Norge ved Stortinget har gitt oss for å sikre ytringsmangfold i det offentlige rom.

Vi følger utviklingen nøye og er bekymret for hva siktelsene og statsministerens innblanding vil føre til framover.

Vel så bekymringsfullt som politikeres innblanding i kunsten, er faren for normalisering av denne typen innblanding.

Hør våre kommentatorer snakke om Venstre i krise, brudd i trondheimspolitikken og Kosmorama-suksess

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel