Kjære voksne som gjør narr av streikende ungdom

Kjære voksne som gjør narr av klimastreikende barn og ungdom. Dere har fått dere en god latter de siste dagene, etter å ha lest et morsomt innlegg på Facebook som harselerer over at barn og ungdom engasjerer seg i klimaspørsmålet. Det gjøres narr av de unges forbruk og vaner, og at dette nå skal endres radikalt hos det enkelte barn og ungdom etter streiken.

Voksne deler, gir likes og ler på vegne av den oppvoksende slekt. Skjønner dere ikke at det er dere selv dere gjør narr av? Hvem er det som har oppdratt disse barna inn et samfunn av overforbruk av det hinsidige, og skjemt de bort med kjøring hit og dit? Jo, det er jo vi, foreldregenerasjonen! Ikke holder det å skylde på at alle andre har, eller at alle andre gjør heller. For det er ikke sant, det vet vi jo innerst inne. Vi brukte jo den selv da vi vokste opp og det var noe vi ville ha, eller få lov til.

Kanskje begynner barn og unge i feil ende? Kanskje burde de starte på hjemmebane og sitt eget forbruk først? Det må virkelig vi foreldre følge opp og ta ansvar for. Garantert vil noen streike for å slippe skolen i et par timer, det må vi tåle. Akkurat som om noen av oss foreldre aldri har benyttet oss av muligheten til å sluntre unna? Jeg tror likevel at hos mange av disse elevene vil det skje en endring i holdninger til miljøspørsmålet. Har de råd til å la være?

Vi vet at alle monner drar, og at alle kan gjøre litt. Men det er ikke nok! Det har heldigvis barn og ungdom i hele Norge, ja faktisk over hele verden skjønt! Takket være det som i starten var en ensom stemme og protest fra ei ung jente fra Sverige, Greta Thunberg. Greta Thunberg er heldigvis ikke lenger alene. Våre barn og ungdommer har skjønt det. Politikere og maktfolk over hele verden må ta et mye større ansvar. Endringene går for sakte.

Når sist gjorde du noe aktivt utover å gi likes på Facebook fra sofaen, eller mens du er på jobb (sluntrer du unna?)? Når sist gikk du ut for å demonstrere og vise støtte for noe du virkelig tror på? Eller bruker du bare hersketeknikker og latterliggjøring fra sofaen for å drepe engasjementet til våre barn og ungdommer? Beklager, men her har du tapt. Heldigvis! Dette er et tog fra den oppvoksende slekt som ikke lar seg stoppe. De tror de kan utgjøre en forskjell. Jeg tror på barna og ungdommene. Jeg støtter dem, gjør du? Ler du fortsatt?

