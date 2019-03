(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Trondheim er en by i utvikling og den har vokst betydelig de siste 10 årene. Det synes derfor å være god planlegging for fremtiden å vurdere revisjoner av byens kommunikasjonssystemer. Men da må alle situasjoner og konstellasjoner være med i utredningene. Slik er det ikke.

Kommunikasjonsdirektør i AtB, Grethe Opsal, har ved flere anledninger prøvd å overbevise innbyggerne om fortreffeligheten med det nye buss-systemet. Hovedlinjene for metrobussene kjenner jeg ikke nok til begrunnelsen for, men vil legge fokus på adkomsten fra tilliggende boligområder og til metrolinjene.

Jeg har hørt om og sett på trykk utrolige historier om holdeplasser som blir nedlagt og øker gangavstand til det dobbelte. Opsal sier i siste nr. av tidsskriftet Rede, at det har vært avholdt flere møter med eldre og mennesker med bevegelsesvansker og at folk «skal føle seg trygge når de reiser med oss». Ord og handling går hver sin veg.

Erfaring fra området Stubban nedre kan tjene som eksempel. Dette er nedre del av området mellom Stubbanvegen og Bratsbergvegen og hovedadkomst er Venusvegen. Venusvegen er bratt og delt stigningsmessig. Øvre halvdel er så bratt at bussen ikke kan kjøre der. Nedre del er også bratt, men bussen går dit uten vanskeligheter og snur ved Krokstien.

Her ligger dagens holdeplass som er akseptert. Det er ca. 7–800 meter ned til neste holdeplass som vil være Astronomvegen eller Dalsaunevegen i Bratsbergvegen.

Det er foreslått å legge ned holdeplassen i Krokstien. Det er ett fortau i Venusvegen, på dennes nordre side og en meter bredt. Vinters tid ikke brøytet etter snøfall før tidligst neste dag.

Boligområdet som skal betjenes er utbygd i 60-årene. Mange av utbyggerne bor der ennå, men de er også som husene blitt ca. 60 år eldre. Uansett, neste generasjon blir også eldre etter hvert. Mennesker med bevegelsesvansker, rullatorer, krykker og staver, og enslige eldre som har vært ute og handlet har ikke mulighet til å komme opp nedre del av Venusvegen med handleposene, stav eller rullator og eventuelt paraply– og spesielt ikke på vinters tid med ubrøytet fortau.

De har ikke fått noen informasjon, selv ikke etter innlevering av over 500 underskrifter mot nedlegging av holdeplassen til Trøndelag fylkeskommune 8. august 2018.

Dette er uhørt og uakseptabelt. Flere hundre boliger blir stengt ute. Det antas at flere som har sett for seg å ta buss fremfor bil, for å følge kommunens ønske om nullvekst i personbilbruken, ikke vil gjøre det.

Kommunens løsning blir mer bilbruk og ikke så lønnsomt metrobussprosjekt som tenkt.

Sidegatene må få et matebuss-system frem til metrolinjene, der det ikke er dårligere frekvenser enn i dag.

Det antas at Klæbu og Bratsberg også for fremtiden skal få busstilbud. En avstikker opp til Krokkstien vil ta tre til maks fire minutter.

Opsahl sier i Rede at det nye konseptet blir et langt bedre tilbud til byens innbyggere enn dagens system.

Noen får et bedre tilbud. For mange vil det bli vesentlig verre enn i dag.

For Stubban nedre er det ønskelig å komme tilbake til den tiden hvor de hadde regelmessige busstilbud også på lørdager og søndager.

Når er det nok. La oss få et busstilbud som er best for alle!

