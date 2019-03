650 millioner til en døende sport. Det er mye penger

Hadde to båter i aksjon under redningsdramaet

I lørdagsadressa leser jeg at minst 650 millioner kroner skal gå til oppgradering av hoppanlegget i Granåsen. Det er virkelig mye penger!

I min levetid har hoppsporten og interessen for hopp endret seg dramatisk. Tidligere var det hoppbakker over alt i hele landet, og de ble brukt så lenge snøen lå, og det var lenge.

Da var det helt annerledes, bakkene ble preparert på dugnad av engasjerte ungdommer, og deres fedre. Utstyret var begrenset til ett par ski.

Hvordan er bildet i dag? Utstyret er blitt så omfattende at hver tur til bakken er en logistisk utfordring, de håpefulle må transporteres kilometervis, for ikke å snakke om milevis, før de kommer til anlegget.

Fremme ved bakken er det et langt ritual med hjelmer, skidresser, spesialbriller (noe som selvsagt er et must).

Så er det skivalget, for det er flere par må vite. Endelig kan ungene dyttes og skyves frem til trekket. Og så står en gruppe forhutlede foreldre ved unnarennet i timevis, og venter og slår floke.

Mens de står og fryser går selvsagt taksameteret, hva koster det å drive sporten? Vi har fått med oss at langrenn er blitt en høykostsport, som domineres av barn av Oslos nikkersadel, og det samme gjelder vel hopp også etter hvert.

Både kostnader og mangel på lokale bakker, og sist men ikke minst snømangel, er selvsagte årsaker til dårlig rekruttering og stort frafall.

Under slike forutsetninger, er det ikke rart at hoppbakkene rundt i landet står og forfaller. I hele Sogn har de EN hoppbakke som i fjor ble brukt av 4 hoppere, hvorav tre var over 65 år, og den yngste på 17 turde ikke slippe seg utfor da det ble for skummelt.

Vi må være forblindet hvis vi ikke ser hvilken vei det går. I Sverige er sporten død, og i Finland ligger den på dødsleiet. Vi vil sikkert få samme utviklingen her. Det er rett og slett tragisk å se Holmenkollbakken, som brukes en gang i året, og ellers bare er et valfartssted for turister fra Det fjerne østen.

Forholdene er ikke annerledes i resten av Europa heller. Det er kun gigantanleggene som eksisterer. Og hvem brukes de av? Selvsagt bare av de samme 80 navn som til kjedsommelighet repeteres fra renn til renn.

Og hva Granåsen angår: Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli sier, selv når han forsvarer pengebruken, at bakken er for eliten.

Når bakken om få år, på grunn av stigende temperatur og null hoppere forfaller, tror jeg ikke restene blir noen turistmagnet.

Jeg mener at våre folkevalgte må sette seg i tenkeboksen før de sender regninga til oss skattebetalere.

