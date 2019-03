De spretter opp over alt, til og med på Tyholt-jordet

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Er Rita & Co bondefanget av reklamegiganten Clear Channel (CC)? Eller dreier det seg atter en gang om dårlig dømmekraft?

Den 16. november 2018 hadde Miljøpakkens Hans Kringstad et innlegg i «Ordet Fritt», kalt «Fakta om busskur». Der kom det frem at Trondheim kommune har inngått en avtale med Norges største aktør på utendørsreklame, Clear Channel AS. Avtalen gjelder til 2032! Hm!

Det skinner godt gjennom at Kringstad er svært godt fornøyd med avtalen, men han forteller merkelig nok kun om CC's involvering i Miljøpakkens busskur. Dette dreier seg om så mye, mye, mer!

Konklusjonen til Miljøpakkens representant synes å være at Trondheim kommune får låne CC's busskur gratis, mot at Trondheim kommune og Miljøpakken lar CC få frie tøyler med hensyn til plassering, mangfold og fysiske oppsettinger av all utendørsreklame på stoppestedene.

Med andre ord; CC får fullt herredømme over store deler av Trondheim kommunes totale reklamemiljø. Jeg konkluderer med at CC har «bondefanget» kommunens forhandler(e) fordi:

Clear Channel skriver på sine nettsider blant annet:

«Vi hjelper våre kunder å nå ut med rett budskap i rett miljø …. En naturlig del av bybildet … Selskapet har reklamerettigheter i alle Norges 5 største byer …. Vi håndterer hele prosessen fra første kundekontakt, valg av relevante medieplasseringer, til kreativ løsning og det fysiske oppsettet av kampanjen. I nært samarbeid med lokale myndigheter jobber vi kontinuerlig med å utvikle og integrere vårt utstyr slik at kampanjene gir best mulig naturlig eksponering i miljøene der folk ferdes.»

Vi er for tiden vitne til at CC's reklameskap spretter opp som løvetann, over alt! Selv på Tyholt-jordet altså!

Er det dette CC mener med «rett miljø», «naturlig del av bybildet», «relevante medieplasseringer», «best mulig naturlig eksponering, i de miljøene der folk ferdes»? Forretningsideens flotte budskap til kommunen er altså floskler.

Tyholt-jordet, som ligger rett nord for Strinda videregående skole, har i generasjoner vært en landlig, fredelig, grønn tumle- og idrettsplass, uten noen form for butikker og kjøpepress. Nå vil Miljøpakken og politikerne i Trondheim kommune ha en slutt på det. Dette er ikke bare paradoksalt, men rett og slett trist.

De svære reklameskapene (ca. 2,5*1,5 m) lyser mot oss, med Telenors siste «fantastiske» tilbud til ungdommen. Skal vi ha det sånn da, kjære Rita?

CC har sågar bygd et sykkelstativ som absolutt ingen bruker, som påskudd for å sette opp to ekstra skap. «Ny Pizza» og «Løp og kjøp» stenger utsikten mot akebakken i dag. Hvem er dummest i byen her?

Pengene renner inn, ikke til Miljøpakken eller Trondheim kommune, men til Clear Channel. Motbydelig!

