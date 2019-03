(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Waras samboer mistenkt for å ha sendt brev til annen politiker

Slik lokker de trønderske jenter og utsetter dem for overgrep

Må si jeg ikke alltid har høye tanker om disse hvitkledde. Hva vil dere at vi pasienter skal gjøre? Søke uføretrygd?

Hadde livet tatt slutt noen dager tidligere, kunne sjåføren fått seks år i fengsel i stedet for latterlige 90 dager

De spretter opp over alt, til og med på Tyholt-jordet

Må si jeg ikke alltid har høye tanker om disse hvitkledde. Hva vil dere at vi pasienter skal gjøre? Søke uføretrygd?

Saken oppdateres.

Vi er godt over 200 000 som tar medisiner for å regulere stoffskiftet.

Jeg hører muligens til den «heldige» gruppen. Jeg ble strumaoperert, så da ble det ingen kamp for å få medisin. Ikke Levaxin i det minste. For den får jo alle. EN medisin som passer til over 200 000 pasienter? Har du feber så kan du velge i? 10? Har du diabetes kan du velge blant? 30? Betennelse i muskulaturen? Aner ikke, men det er mange.

Stoffskiftet: En eneste medisin som de norske legene kan godta. Levaxin. Og denne har kun en leverandør.

Les også: Tom for stoffskifte-medisin til 196 000 pasienter

Nå virker den for så vidt greit på mange den. Men så er det hundrevis, kanskje tusenvis, som slett ikke har god virkning av Levaksin. Jeg er en av dem. Og jeg har ett eneste ønske: Å bli så frisk at jeg kan fungere på jobb og hjemme.

Men så kommer turen til legebesøket da, og her er det verken formen eller pasientens ønsker som teller. Nei – TSH er for lav. Ikke målbar. Må ikke lure deg selv til å tro at dette er bra bare fordi du har litt energi.

Kan en medisiner vennligst fortelle meg hva jeg skal med TSH? Jeg har ingen skjoldbruskkjertel. TSH er et hormon som lar kjertelen hvile og den må ikke hvile for mye for da slutter den å virke. Ja, jeg vet det. Men jeg har ingen kjertel!

Les også: Kutt i rapporteringstiden går ut over pasientene

Må jo si at jeg ikke har høye tanker om disse hvitkledde til tider. En og annen lege har sympati, men de store Endoer (endokrinologer) slår ned på dem og gjør livet vanskelig.

Vil du se et rosinfjes på en lege, så si at du tar naturlig stoffskiftemedisin. Jeg gjorde det selv på St. Olavs hospital. Kom dit med en annen sykdom, men da jeg fortalte at jeg tok naturlig stoffskiftemedisin for stoffskiftet …. Rosinfjeset kom på plass og TSH ble temaet.

Hva er greia? Fremdeles ingen kjertel.

Dette er egentlig en utfordring til dere Endoer i deres ufeilbarlighet: Hva vil dere at vi pasienter skal gjøre? Søke uføretrygd? Hva med å ta jobben deres på alvor og lese dere opp, slik som vi pasienter gjør?

Det finnes mennesker som er desperate nok til å kjøpe medisiner på internett og dere kunne ikke bry dere mindre. Hva er greia?

Les også: På høy tid at vi får innsyn i egen sykehistorie

Vi har «tonnevis» av forskningsmateriale, men dere underkjenner det aller meste. Er det latskap? Mangel på tid eller interesse? Er det greit for dere at så mange i desperasjon medisinerer seg selv for å kunne fungere i hverdagen?

Om jeg sier til legen at Ibux ikke virker godt på meg og jeg tar i stedet Paracet som virker godt, ja, da er dette naturligvis helt greit og jeg blir da trodd.

Om jeg sier til legen at Levaxin ikke virker godt på meg og at naturlig stoffskiftemedisin virker bedre: Da blir jeg ikke trodd, den er ikke godkjent, jeg får lav TSH, jeg er vrang og vanskelig!

Hør våre kommentatorer snakke om pressekritikk fra Bar Vulkan, Wara-saken, Black Box og Åges jubileum

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel