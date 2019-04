Vondt for oss som sørger at noen fjerner blomster og lys der Ola (24) druknet

(maksimalt 2800 tegn inkludert mellomrom, men korte innlegg har større sjanse for å bli publisert):

Saken oppdateres.

Siden Ola Grønning Bergem (24) falt i Nidelva og druknet 16. desember i fjor, har familie og venner lagt ned blomster og tent lys på brygga der det skjedde.

Dette har vært til god trøst og god hjelp i den tunge tiden som har vært.

For noen uker siden ble nattesøvnen tatt fra oss på nytt. Til vår store forskrekkelse har vi oppdaget at noen systematisk fjerner blomster og lys som blir lagt ned på brygga.

Ved vår siste observasjon ble lys fjernet etter bare fire timer, mens det ennå var levende lys. Dette tyder på at noen virkelig har bestemt seg for at det ikke skal være noe blomsterhav på Solsiden.

På grunn av praktiske årsaker er det ikke foretatt urnenedsettelse ennå, så enn så lenge er brygga det eneste stedet vi kan gå til for å minnes Ola.

Familie og venner synes fjerningen av blomster og lys har vært en ekstra vond påkjenning i den tunge sorgprosessen.

Vi vil med dette sende en sterk oppfordring om å la blomster og lys stå i fred.

Vi skal si oss enige i at det ikke passer med blomsterhav på Solsiden.

Solsiden vil vi jo så gjerne forbinde med bare fest og moro. Men sånn er det jo dessverre ikke, dette er bare en illusjon for oss nå.

Så lenge bryggene er usikret, og det fortsatt ikke blir gjort noen tiltak, må vi bare akseptere at det blir blomsterhav på brygga.

