Kjenner jeg blir lei meg når du sier det spares på maten til eldre

- Både vi og Liv ønsker å spille for et trøndersk publikum

Vondt for oss som sørger at noen fjerner blomster og lys der Ola (24) druknet

Saken oppdateres.

Svar på leserinnlegg fra «Vikar» i Adresseavisen 19. mars, der det blant annet står: «Nå spares det på maten til de eldre», «de får ikke lenger kake til kaffen, bare tørre kjeks», «det er sparsomt med pålegg», «ikke noe snacks eller sjokolade»

Kjenner jeg blir lei meg når jeg leser dette. Og jeg sitter igjen med spørsmål om hvor i alle dager du har vært? Jeg tør påstå at fåtallet av institusjoner i Trondheim kommune står for det du skriver i dette innlegget.

Les også: Jeg tok på meg tøflene og flyttet inn med min mor på sykehjemmet

Jeg jobber 100 prosent på Moholt og Bromstad helse-og velferdssenter, som også er en institusjon i Trondheim kommune.

Med dette innlegget, hvor du skriver generelt om institusjoner i Trondheim, så drar du også alle oss andre med inn i dette. Det synes jeg er ekstremt ufortjent og urettferdig, da vi jobber knallhardt for at det ikke skal være sånn. Og vi lykkes.

Som så mange andre i helsevesenet, har jeg også tidligere jobbet på forskjellige andre institusjoner. Det som skrives om dårlig mat på sykehjem kjenner jeg meg ikke igjen i. Hvorfor skal det det alltid skrives i avisen hvis noen opplever noe negativt? Ingen som skriver om alt det positive i avisen?









Selvfølgelig kan det hende at akkurat i det du kommer på besøk til din gamle og syke mor, så står brettet med brødskiva fra tidligere på dagen på rommet. I stedet for at du må ta bilde og legge ut en klagepost på Facebook, hvorfor ikke finne ut hvorfor den ikke har blitt ryddet ut? Brødskiva var kanskje fersk med godt pålegg og fine grønnsaker da den ble servert.

Les også: Kristin har pleid eldre i seks år. Hver måned frykter hun å stå uten inntekt

Flesteparten som jobber i helsevesenet står på 100 prosent av tiden, for at akkurat dine nærmeste skal ha det så bra som mulig, og få dekket alle sine behov. Både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige. Alle mine kolleger er hverdagshelter, og jeg hadde blitt kjempeglad hvis mine nærmeste hadde fått plass akkurat her når den tiden kommer. Jeg er kjempestolt av å jobbe i Trondheim kommune!

Her på Moholt og Bromstad HVS kan jeg love deg at vi ikke sparer på pålegg, kaker og snacks. Her er det mange flere sorter pålegg enn jeg noen gang har hatt hjemme.

De får en fin frokost, med både fisk, kjøtt, meieriprodukter og grønnsaker. Forskjellig drikke, og vi strekker oss langt for at alle skal få akkurat det pålegget de ønsker seg.

Les også: Eldre har halvert bruken av sovemedisin i Trondheim

Jeg tror ikke jeg lyver om jeg sier at de får servert hjemmelaget kaffebrød 4-5 dager i uka. Alt fra gjærbakst til forskjellige kaker. Potetgull, sjokolade, brus og annet snacks ligger alltid i skapet hvis noen vil ha.

Selvfølgelig kan også vi innimellom servere rullekake med krem, som du skriver i innlegget ditt. Hvem har vel nystekt kake til kaffen sju dager i uka?

Hver eneste dag lager vi lunsj til beboerne våre. Alt fra noe så enkelt som havregrøt, til hjemmelaget pizza, forskjellige gryteretter og alt annet de måtte ønske.

Har du varm mat til lunsj hver dag? Det har i alle fall ikke jeg, og det har mange heller aldri vært vant med fra tidligere i livet.

Les også: Min svigermor på over 90 år var helt utslitt og måtte kaste opp da hun kom fram

At noen velger å servere rullekake med krem på morsdagen, har vel ikke noe med økonomien å gjøre. Det er faktisk billigere å bake en bløtkake selv, enn å kjøpe en ferdig rullekake med krem. Forøvrig har jeg aldri hørt om noen som klager på rullekake heller, hva er egentlig galt med det?

Veldig synd at du må «dra alle over en kam» med et sånt innlegg, og i tillegg påstå at ingen tør å si noe. Det medfører ikke riktighet, og jeg blir lei meg når du skriver sånt også om min arbeidsplass og mine kolleger, uten at du har utført en faktasjekk først.

Hvis du eller andre ønsker, så står vi på Moholt klare til å ta dere imot med åpne armer, for å vise dere hvordan vi gjør det med ernæring og måltider. Her er alle beboere mette og glade, dette gjenspeiles også i brukerundersøkelsen for beboere og pårørende.

Jeg er stolt av å jobbe her på Moholt, og ønsker deg og andre hjertelig velkommen på besøk hit hos oss når som helst.

Hør våre kommentatorer snakke om pressekritikk fra Bar Vulkan, Wara-saken, Black Box og Åges jubileum

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel