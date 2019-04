Til sint skiløper fra bakken i Marka

Pappa Solskjær feirer 75-årsdagen på Old Trafford: – Et eventyr han ikke kunne si nei til

Hei, du skiløper med pulk som ropte til meg da jeg måtte stanse i bakken ned fra Marka på vei til Rønningen! Du mente det var ulovlig å stanse i bakken. Det var god sikt, bred bakke og jeg bråstoppet ikke! Jeg måtte ta en liten stopp for å unngå fall.

Litt om meg selv: Jeg er en forholdsvis sprek snart 58-åring som i vinter har vært så heldig å få nyte koselige skiturer 4-5 dager i uka. Dette er godt for kropp og sjel og selv om jeg har en lammelse i den ene foten og er benskjør er jeg ellers i god form og er ute flere timer hver gang - og det går bra!

Men for å unngå kostnader både for samfunnet og arbeidsgiver, må jeg være forsiktig i nedoverbakker for å unngå ulykker. Hva om jeg hadde falt, hadde det da også vært ulovlig å stanse?

Du som kommer bakfra må holde farten slik at du greier å takle hindringer som kommer! Og som sagt er dette en oversiktlig bakke. Hvis du har rett i at det er ulovlig å stanse i bakken - gjelder dette også i oppoverbakke? Skulle jeg isteden ha snudd meg 180 grader og latet som jeg gikk oppover?

Eller kanskje jeg burde montert en varseltrekant på ryggsekken? Eller er det sånn at man helst må være 100 prosent funksjonsfrisk for å nyte en skitur i skogen? Heldigvis er de fleste i skiløypa blide og hyggelige folk og jeg håper det er plass for oss alle i vår vakre natur!